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NBA》落後21分仍上演逆轉！暴龍5人得分上雙捍衛主場送魔術4連敗

2025/01/22 12:32

暴龍克服多達21分落後，在主場逆轉擊敗魔術。（美聯社）暴龍克服多達21分落後，在主場逆轉擊敗魔術。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕今在主場迎戰魔術的暴龍，即便比賽一開始就一度落後多達21分，但團隊展現韌性，在第3節砍下40分上演大逆轉，靠著團隊5人得分上雙，反倒最終以109：93收下勝利，送給魔術4連敗。

比賽一開始魔術靠著「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、布拉克（Anthony Black）與狀元郎班切羅（Paolo Banchero）的帶動下，在首節就得到37分，並且曾領先對手多達21分，但在次節暴龍隨即打出13：2的攻勢追近比數，上半場結束將雙方分差縮小至5分。

易籃後，暴龍火力更上層樓，團隊第3節20投多達15中，三分球9投6中，單節爆砍40分，相比魔術自第2節起手感冰冷，2、3節命中率共僅3成出頭，且三分球合計13投僅2中，讓暴龍抓住機會逆轉比數。而即便來到末節暴龍依舊維持穩定輸出，甚至還將領先一度擴大到22分，讓對手無力反擊，最終在主場收下逆轉勝。

暴龍全隊5人得分上雙，巴瑞特（RJ Barrett）9投6中，包括三分球3投2中、7次罰球命中5次攻得19分，一哥巴恩斯（Scottie Barnes）進帳17分、11籃板與8助攻，外帶2次抄截與1次阻攻，迪克（Gradey Dick）同樣也拿17分，板凳出發的布朗（Bruce Brown）與歐利尼克（Kelly Olynyk）分別收下15分與12分。

魔術部分，班切羅繳出26分、12籃板與1阻攻的表現，卡德威爾波普緊隨其後砍下20分，卡特（Wendell Carter Jr.）則有10分、10籃板與3助攻的成績。

班切羅。（今日美國）班切羅。（今日美國）

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