新北手球女傑勇抱3金 全國手球賽新莊、漳和國中奪冠

新北市漳和國中參加2024年全國手球錦標賽，榮獲U15及U13女子組雙料冠軍。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市手球重點發展學校新莊國中與漳和國中女子手球隊，參加「2024年全國手球錦標賽」，榮獲U16、U15與U13女子組冠軍。新北市長侯友宜今天在市政會議肯定選手們在場上奮戰的優異表現，市府各頒發20萬元及40萬元培訓金，勉勵球隊再創佳績。

侯友宜表示，新莊國中與漳和國中女子手球隊歷經去年暑假出國參加國際手球分齡賽的洗禮，回國後仍不斷提升自我能力與團隊合作默契，在全國手球錦標賽發揮訓練成果，一路闖關擊退國內其他縣市好手，勇奪冠軍。他也感謝學校、教練及師長們對體育發展的奉獻與付出，培育優秀選手為新北市爭光，期勉運動員努力不懈、提升實力往前邁進。

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體育局長洪玉玲表示，新莊國中自2002年成立女子手球隊迄今，曾於2023年榮獲全國手球錦標賽女子15歲組亞軍，2024年全國手球錦標賽力抗強敵，摘下U16女子組冠軍。

新莊國中手球隊長林岑霈說，這次全國賽贏得佳績非常開心，球員從賽事得到許多寶貴經驗，比賽是一面鏡子，能夠看見自己的不足，從中學習、精進技巧，累積實力。

漳和國中在本屆賽事榮獲U15及U13女子組雙料冠軍，其中在U13組連續2年奪冠，為校史增添光彩。漳和國中手球隊U13隊長吳育珊表示，選手們為全國賽努力、相互鼓勵，聚精會神在每場比賽中，教練場邊的指導與鼓勵也給予大家十足的信心，在隊友全力配合下，以全勝之姿獲得U13冠軍。

漳和國中手球隊U15隊長邱莎說，在全國賽之前，球隊每天都進行小組對抗、攻防訓練，與隊友培養默契，此次得到冠軍，心情激動不已，終於突破自我，再度締造佳績。

新北市新莊國中參加2024年全國手球錦標賽力抗強敵，奪得U16女子組冠軍。 （記者賴筱桐攝）

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