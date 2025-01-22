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台灣隊勇奪世界冠軍！「12強」紀念郵票今起發售 限量60萬套

2025/01/22 12:45

世界棒球12強台灣隊總教練曾豪駒（中）與球員陳冠宇（左起）、陳晨威、岳東華、潘傑楷出席「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮 。（記者陳志曲攝）世界棒球12強台灣隊總教練曾豪駒（中）與球員陳冠宇（左起）、陳晨威、岳東華、潘傑楷出席「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮 。（記者陳志曲攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣隊於2024年第3屆世界12強棒球錦標賽勇奪冠軍，寫下台灣棒球史新篇章。為紀念我國在國際賽事的重大成就，中華郵政今日發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」1套4枚，且面值都是12元，象徵世界12強棒球錦標賽，今日正式開賣，限量60萬套。

中華郵政「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」今起發售。（記者林志怡攝）中華郵政「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」今起發售。（記者林志怡攝）

中華郵政公司董事長王國材表示，這次公司在最短的時間內發行紀念郵票1套4枚，郵票圖案分別以「台灣英雄與冠軍獎盃」、「王牌投手群」、「最強團隊與MVP隊長」及「黃金教練團」等主題進行設計，並搭配WBSC世界12強棒球錦標賽標誌，並以面值12元象徵世界12強棒球錦標賽。

中華郵政舉行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮，董事長王國材（左三） 頒贈紀念郵票給世界棒球12強台灣隊總教練曾豪駒（右三）與球員陳冠宇（左起）、陳晨威、岳東華、潘傑楷。（記者陳志曲攝）中華郵政舉行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮，董事長王國材（左三） 頒贈紀念郵票給世界棒球12強台灣隊總教練曾豪駒（右三）與球員陳冠宇（左起）、陳晨威、岳東華、潘傑楷。（記者陳志曲攝）

王國材也提到，紀念郵票會列入中華民國郵政發展史內，被永久記載下來，與一般的民間商品不同，公司這次也特別縮短作業時程，在2個月內就發行紀念郵票1套4枚，共60萬套，也希望台灣隊接下來能順利取得經典賽資格，繼續有好成績。

行政院長卓榮泰（前排左五）、交通部長陳世凱（前排左三）、中華郵政董事長王國材（前排左一）、世界棒球12強總教練曾豪駒（前排右五）與球員陳冠宇（前排右四起）、陳晨威、岳東華、潘傑楷出席「2024 年第 3 屆世界 12 強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮。（記者陳志曲攝）行政院長卓榮泰（前排左五）、交通部長陳世凱（前排左三）、中華郵政董事長王國材（前排左一）、世界棒球12強總教練曾豪駒（前排右五）與球員陳冠宇（前排右四起）、陳晨威、岳東華、潘傑楷出席「2024 年第 3 屆世界 12 強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮。（記者陳志曲攝）

行政院長卓榮泰則說，台灣隊剛取得世界冠軍的那幾天，很多人都在問他什麼時候發行紀念幣、紀念郵票，但紀念鈔、紀念幣發行需要很長時間準備、工程浩大，於是他連忙聯繫王國材，詢問何時能夠發行紀念郵票，中華郵政也不負眾望，短時間內把紀念郵票呈現出來，讓國人能夠參與當時的感動。

此外，中華郵政於今日舉行紀念郵票發行典禮，12強棒球錦標賽台灣隊總教練曾豪駒、球員陳冠宇、岳東華、潘傑楷及陳晨威等都到場參與，曾豪駒致詞時表示，非常感謝每位球員都把自己的能力呈現出來，成為一個團隊，共同投入比賽、達成目標，最終成為台灣的驕傲。

中華郵政公司指出，台北郵局於上午10時至下午12時30分期間，於上午10時在華山1914文化創意產業園區-中5A館設置臨時郵局提供銷戳服務，另配合本套郵票發行，特別推出「紀念郵票套組」每組售價70元，內含郵票1套4枚、郵票框、首日封及護票卡各1個。

另，中華郵政也提到，這次也推出「郵票框商品」，每組售價450元，郵票大全張置入郵票專用展示木框，典雅大方，適合擺飾，歡迎民眾至全國各地郵局、郵政博物館洽購，或上網至「i集郵」訂購。

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