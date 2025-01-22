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中職》延續經典傳統 樂天桃猿綽號球衣第12代登場！

2025/01/22 12:31

樂天桃猿春訓綽號球衣12代登場。（樂天桃猿提供）樂天桃猿春訓綽號球衣12代登場。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕迎戰2025球季，Rakuten Monkeys樂天桃猿春訓球衣搶先登場！春訓綽號球衣已是桃猿球團的經典與傳統，更是每年球迷期待的元素之一，桃猿男兒將於2/15-16遠征石垣島進行交流賽時穿上第12代春訓綽號球衣，全力備戰2025年球季！

第十二代的春訓綽號球衣充滿設計巧思，主色選擇代表「堅韌與鬥志」的黑色搭配象徵「榮耀與勝利」的金色，深邃黑與絢麗金在球衣上形成強烈對比，搭配低調的RM （Rakuten Monkeys） 字母做為底紋傳遞球隊意象與精神，這套球衣將在2/15石垣島交流賽上首次亮相，並一路穿著到新球季開始前，期間限定的全新球衣為即將到來的全新賽季注滿能量。

Rakuten Monkeys綽號可愛到不行是眾所皆知，看綽號猜選手更是10號隊友在季前的樂趣，這次有看了就嘴饞的「芋圓」、「肉圓」，有需要灌溉的「小樹」，只要這兩人並肩就能「世界和平」的又是誰？就等石垣島交流賽見分曉！

為讓10號隊友在春訓賽事中就能披上同款戰袍與桃猿男兒並肩作戰，樂天桃猿春訓全系列商品即日起在網路、實體通路全面開賣，除了全新春訓球衣之外，更有皮袖棒球外套、春訓球帽及紀念球，全系列商品數量有限，是球迷不能錯過的收藏機會，詳細購買方式請洽Rakuten Monkeys Facebook粉絲團。

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