棒球》經典賽資格賽名單「大致確定」 曾豪駒：2/3公布

中華郵政舉行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮，董事長王國材（左三） 頒贈紀念郵票給世界棒球12強台灣隊總教練曾豪駒（右三）與球員陳冠宇（左起）、陳晨威、岳東華、潘傑楷。（記者陳志曲攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣隊在2024年第3屆世界12強棒球錦標賽勇奪冠軍，接下來就要迎接2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽，外界關注參賽球員名單，總教練曾豪駒今日出席活動時透露，名單已經大致確定，就等2月3日農曆年後公佈，請大家拭目以待。

為紀念台灣隊勇奪12強冠軍，中華郵政公司今日發售「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」，並於今日舉辦紀念郵票發行典禮，12強棒球錦標賽中華隊總教練曾豪駒、球員陳冠宇、岳東華、潘傑楷及陳晨威等都到場參與。

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曾豪駒於會中表示，非常感謝每位球員都把自己的能力呈現出來，成為一個團隊，共同投入比賽、達成目標，最終成為台灣的驕傲，會後接受媒體聯訪時更透露，經典賽名單目前已經大致確定，預計2月3日對外公布，請大家拭目以待。

不過，今年政府預算遭立法院大幅度刪減，體育署也連帶受到影響，被問及是否希望政府對於體育提供更多支持，曾豪駒表示，當運動需要被推廣時，希望政府能夠提供協助，讓台灣的運動持續提升，這是體育人所希望看到的，也期待未來大家一起往此一方向努力。

台灣隊球員陳冠宇則說，運動員不只有比賽演出，私底下的照顧也很重要，若沒有平時的辛苦訓練，即使上場也交不出好成績，這些都與整年的規劃有關，很多時候其實真的很辛苦，希望球員能夠得到更好的待遇。

陳冠宇。（記者陳志曲攝）

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