NBA》恩比德逾1900天沒上山打金塊！ 約基奇寫意大三元輕取七六人

約基奇今天僅上場30分21秒就繳出27分13籃板10助攻大三元。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕七六人今天作客丹佛，自家MVP恩比德（Joel Embiid）因為傷勢控管已經超過1900天未上山打金塊，而主場的MVP約基奇（Nikola Jokic）也沒在客氣，僅打30分21秒就繳出27分13籃板10助攻的大三元表現，幫助金塊以144：109大勝七六人。

首節金塊就在約基奇獨拿11分，外加C.布朗（Christian Braun）8分進帳，取得35：27領先，次節兩隊互轟，七六人馬克西（Tyrese Maxey）本節打好打滿轟下13分，金塊則有板凳出發的斯特勞瑟（Julian Strawther）以百分百命中率轟下14分，本節七六人拿到40分，但金塊還多他們2分，因此半場打完主場球隊以77：67領先。

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七六人三巨頭最小的馬克西（中）拿下全隊最高28分，無奈兩位老大哥一個缺陣，一個表現只拿11分。（美聯社）

第三節金塊再度發威，約基奇單節上滿12分鐘，繳出9分10籃板5助攻2抄截的誇張數據，率領球隊單節打出40：27拉開分差，直接讓第四節成為垃圾時間，金塊先發僅J.穆雷（Jamal Murray）上陣，其餘四人休好休滿，終場金塊就以35分差輕鬆收下勝利。

約基奇本場以15投10中，66.7%的命中率崁下27分外帶13籃板10助攻與4抄截，C.布朗有20分進帳，小波特（Michael Porter Jr.）19分進帳，魏斯布魯克（Russell Westbrook）高效率砍進11分7籃板9助攻、替補的戈登（Aaron Gordon）高效率轟下19分，斯特勞瑟23分是板凳最高。

七六人方面，馬克西拿下全隊最高28分外帶10助攻，替補的亞布塞萊（Guerschon Yabusele）拿到22分，而雙星之一的喬治（Paul George）今天只拿到11分5籃板9助攻。恩比德過去就曾被嘲諷逃避在金塊主場與約基奇正面對決，如今他再度缺戰，上次在金塊主場出賽要追溯到當地時間2019年11月8日。

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