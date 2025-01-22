金牌好歌喉！台中東勢新丁粄節2/12登場 李洋將獻唱

「2025台中東勢新丁粄節」將於2月12日、13日在東勢登場。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕 「2025台中東勢新丁粄節」將於2月12日、13日在東勢登場，今日首度公開發表新丁粄節客語創作歌曲首獎作品《幸福新丁粄》，非常符合節慶氛圍，並舉行頒獎儀式，由「明哥菜車樂團」團長邱嘉樑獲得8萬元獎金，樂團主唱陳映潔飆高音演唱，洋溢年節歡喜氛圍。今年亮點之一，奧運金牌得主李洋，不讓出過單曲的前搭檔王齊麟專美於前，將現場獻唱。

今日「新丁粄節」宣傳活動於台中市府陽明大樓舉行，土牛國小客家歌謠表演活力開場，客委會主委江俊龍致詞表示，新丁粄節活動核心是分享，二天精彩活動有120斤大粄實境秀和精彩表演，尤其連續兩屆奧運羽球金牌得主李洋也將高歌獻唱，預料將成為活動亮點。

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江俊龍表示，今年活動延續「鬪粄文化」、「願生樂養」、「分享喜悅」3大核心精神，不僅保留原汁原味的鬪粄比賽及莊嚴隆重的求子儀式，也持續為新生兒家庭舉辦溫馨趣味的「做對歲」抓週活動，並與台中捐血中心、中和慈善會合作辦理公益捐血活動，去年創下單日173袋捐血量的好成績，今年也持續鼓勵民眾用熱血回饋社會，讓新丁粄節成為全國具代表性的客家節慶品牌之一。

表新丁粄節客語創作歌曲首獎作品《幸福新丁粄》，由「明哥菜車樂團」獲得8萬元獎金。（記者張軒哲攝）

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