棒球》不用多言 高志綱1張貼圖萬人聲援

高志綱在個人粉專PO出世界12強台灣冠軍隊合照圖文「運動員值得國家更多的支持 」 。（擷自高志綱臉書）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於藍白立委聯手砍體育署預算引發爭議，繼中職台鋼雄鷹總教練洪一中公開發聲批評後，統一獅首席教練高志綱在個人粉專PO出1張世界12強台灣冠軍隊在日本東京巨蛋球場合照，只貼文「運動員值得國家更多的支持 」，已獲得上萬網友粉絲共鳴按讚！

體育署今年度預算的國外旅費、出國教育訓練費等遭藍白立委聯手刪減15％。洪一中昨（21）日公開受訪曾表示，在世界12強棒球賽奪冠後、棒球正熱時刪體育預算，就像是「人家正高興，你從頭給他巴下去」，不是壞就是笨。

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高志綱則在個人粉專，貼出1張圖文：「運動員值得國家更多的支持 」，亦讓眾多粉絲熱血沸騰，清楚明白「綱總的想法」，紛紛灌進留言聲援，已逾上萬按讚，留言超過千則力挺，在網路社群發酵中。

網友留言，「感謝高教練願意挺身而出」、「從蹲捕帥到教練的男人」、「砍體育預算不是只有棒球這個項目、只要跟體育有關全部都會受影響！世界冠軍得來不易，不是天上掉下來的！ 是幕前幕後多少人無怨無悔的付出」、「請各領域運動相關人士看清楚，顯然藍白在野並不樂見你們有好成績」。

也有網友說：「佩服教練的勇氣」、「挺！又是高志綱」、「為什麼是洪總跟綱總率先發難？因為捕手永遠是場上視野最好、頭腦最清楚的人」、「我的稅金很願意支持運動員」、「果然不是只有臉在帥的高志綱」。

高志綱在個人粉專PO出世界12強台灣冠軍隊合照 。（擷自高志綱臉書）

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