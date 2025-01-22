MLB》因偷暗號醜問受爭議 前教頭為貝爾川抱屈：他已付出代價

貝爾川（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕曾因捲入作弊事件而備受爭議的「川哥」貝爾川（Carlos Beltrán）生涯第3度進駐古柏鎮失利，也讓前大都會總教練柯林斯（Terry Collins）為他抱屈，坦言他已經為此付出代價，並稱讚他就是名人堂等級的球員。

貝爾川在大聯盟歷經20個賽季，一共待過7支球隊，生涯繳出.279/.350/.486打擊三圍，外帶435支全壘打與1587分打點，標準化進攻指數（OPS+）119。

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即便貝爾川有過輝煌的表現，但他在2020年時被查獲曾參與2017年太空人偷暗號事件，讓他原本一度要接任大都會總教練，卻因此事而隨即被革職。

即使事件已過數年，在許多人的心中仍有不滿，對此前大都會總教練柯林斯則出來替貝爾川發聲，他坦言事情已經有點無法控制了，「他甚至不是始作俑者，他並沒有從這個事件獲得任何好處。我覺得他被懲罰過頭了，他因為如此失去了教頭的工作，已經付出代價。他就是名人堂等級的球員，他必須得進去名人堂。」

今年是貝爾川生涯第3次加入名人堂的候選名單，本次他拿下277張選票，得票率70.3%排名第4高，比起2023年的46.5%以及2024年的57.1%，每一年都逐漸攀升。

柯林斯。（資料照，美聯社）

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