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籃球》日本、台灣不同之處？ 阿巴西最有感防守強度和球員1特點

2025/01/22 14:31

阿巴西明星賽灌籃。（B.LEAGUE提供）阿巴西明星賽灌籃。（B.LEAGUE提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本是近年崛起的亞洲籃球勢力，而阿巴西在日本職籃B.LEAGUE奮鬥半個賽季，讓他最有感的正是日本的防守很投入而且很好，而且球員都很自動自發。

阿巴西曾拿過2次T1年度MVP，本季他轉戰日本職籃效力秋田北部喜悅，出賽30場，平均每場繳出36.5％投籃命中率，拿9.3分、2.2籃板、1.3助攻，談到台、日籃球最大不同，他說：「日本防守很好，也很注重防守，有看比賽就知道他們球員很投入在防守，但其實台灣也有防守蠻強的人，就是看自己要不要，所以是心態問題。」

談到日本球員在訓練有何不同？阿巴西認為整體不算是差太多，「但會看到球員在練球前一個小時就來，可能是投籃、放鬆或是做重量，做會讓自己進步的東西。」阿巴西進一步說明，球員若是受傷就會提早來找防護員，不夠準就多投籃，不夠壯就是多做重量，會在個人訓練花蠻多時間。

阿巴西曾在台灣打過3年職籃，本季是他頭一回在日本打球，看到國外球員的自發性，「我在做重訓很投入，也會有一些有經驗的球員或是教練跟我講如何變好，來這邊的話，是看到日本球員都很自動自發。」

B.LEAGUE上週六日明星賽後，下半季即將點燃戰火，秋田將在週六出戰茨城機器人。

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