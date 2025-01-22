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TPBL》找來前法國國家隊球員莫爾曼 戰神5位洋將面臨抉擇

2025/01/22 14:49

莫爾曼。（戰神提供）莫爾曼。（戰神提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台新戰神昨才宣布砍了羅賓森（Thomas Robinson），今天再有人事異動，找來203公分前鋒莫爾曼（Adrien Moerman），希望在戰績力爭上游，終止近期2連敗低潮。

莫爾曼自2005年開啟職業生涯，先後征戰法國、西班牙、土耳其及俄羅斯，曾奪得兩屆歐洲籃球聯賽冠軍、入選法國國家隊，具備身材優勢與穩定的外線命中率，是能力出色的全能型球員，台新育樂總經理林祐廷表示：「莫爾曼擁有豐富的比賽經驗與絕佳的團隊配合能力，能迅速融入球隊。」他也提到莫爾曼與隊中的艾力克和麥卡倫曾在歐洲聯賽中交手，彼此間的熟識可幫助他與球隊更快建立默契，「相信能幫助我們持續朝季後賽邁進。」

莫爾曼過去是法國國家隊一員，2004年FIBA U16歐錦賽和2006年U18歐錦賽中奪得金牌，此外，他在2015年獲得法國聯賽MVP，2019及2021年奪下土耳其聯賽冠軍，另外在2020-2022年效力土耳其Anadolu Efes時，場均可得7.3分，是球隊完成歐洲籃球聯賽二連霸成員。

對於即將加入戰神，莫爾曼十分開心與期待，他曾透過轉播關注戰神比賽，已對球隊有初步認識，他認為戰神是一支出色的球隊，教練團與球員間互動良好，「讓我更有信心能快速融入。」

戰神在莫爾曼加入後，還有艾力克、米勒等5名洋將，林祐廷坦言確實很難選擇：「因傷調整中的赫里斯-傑佛森與麥卡倫，目前規劃於二月休兵期間，用友誼賽進行復原狀況的確認，期盼組合最佳戰力朝冠軍邁進。」

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