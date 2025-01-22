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足球》國泰世華旭村盃邀請賽台東豐里國小開踢 全國36隊較勁

2025/01/22 16:02

第15屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽從今（22）日起至25日，連續4天在台東縣豐里國小舉辦。 （記者黃明堂攝）第15屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽從今（22）日起至25日，連續4天在台東縣豐里國小舉辦。 （記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣旭村文教推展協會辦理的第15屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽從今（22）日起至25日，連續4天在台東縣豐里國小舉辦，共吸引來自全國各地36支勁旅參賽，創下歷屆之最。

開幕於今日上午10時在豐里國小操場舉行，由李明賢董事長擔任主持人，旭村盃足球邀請賽創辦人蔡見明校長等一起為小選手們加油、打氣，場面溫馨熱鬧，開幕式時並安排體育會排舞委員會表演，以及與會貴賓進行開球儀式。

今年「國泰世華旭村盃」有意願報名參賽的球隊上百隊，共決選36隊（含男子八人制24隊，女子5人制12隊）共超過500名選手參賽。比賽不僅是少年足球的頂尖舞台，更展現對於「永續發展」的堅持，今年延續打造「無痕球場」的理念，要求參賽者與家長使用環保餐具，自行清洗並進行垃圾與廚餘分類，杜絕寶特瓶及一次性便當盒的使用。同時，此屆獎牌由學校栽種的龍柏樹修剪下的枝條製作而成，象徵著環保與教育的結合，讓每一份榮耀更具意義。

第15屆「國泰世華旭村盃」足球邀請賽1月22日至25日在豐里國小足球場舉行，大會規劃多元的活動項目，比賽精采可期，縣長饒慶鈴歡迎大家前往豐里國小觀賽，為選手加油打氣。

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