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經典賽》資格賽票價出爐、最貴2980元 明起首階段開賣

2025/01/22 15:55

WBCQ票價。（棒協提供）WBCQ票價。（棒協提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕第6屆世界棒球經典賽資格賽，台灣隊2月21日至23日要在大巨蛋接連對上西班牙、南非和尼加拉瓜隊，賽事由中國信託獨家贊助。今天賽事宣告記者會，台灣隊喊出口號「夠資格」，並公告票價資訊。

本次賽事票價資訊，大巨蛋將全區開放，台灣隊所有賽事休息區都在一壘側。座位採分區票價、一日票。

2025第6屆世界棒球經典賽臺灣區資格賽2月21日至23日賽程將分成9種票價售票，並以全日票販售，球迷朋友購買當天全日票可以觀看當日兩場賽事（午、晚場），全場票價從$280元至$2980元，分別為經典應援席$2,980元、戰力應援席$2,680元、夠資格應援席$2,680元、B1內野一般區$2,080元、B1外野一般區$1,280元、L2內野中央區$2,280元、L2內野一般區$1,880元、L2外野一般區$680元、L4內野一般區$880元、L5內野中央區$480與L5內野一般區$280元，其中最熱門B1應援席（區域105-121），將另外獲得應援席專屬贈品，每日賽程各有不同好禮，2月21日應援法批與應援球衣擦手巾、2月22日應援法批與應援小旗與2月23日應援法批與應援扇子；2月25日排名賽採均一價$500元，開放B1區域供球迷朋友購買。

WBC總裁史莫（Jim Small）說，2026年3月經典賽正賽將於邁阿密結束，有信心超越前幾屆成就，接下來的2月，台灣將舉辦經典賽資格賽，每次來台灣都有感受到台灣球迷對棒球的熱情，更令人興奮的是，球迷等了大巨蛋十多年，第一次能將經典賽帶到世界最好的球場之一大巨蛋，也感謝悍創運動行銷、棒協和所有夥伴們，一起把經典賽帶到台灣。也謝謝台北市政府，把賽事帶到台北。

WBCQ售票時程。（棒協提供）WBCQ售票時程。（棒協提供）

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