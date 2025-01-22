MLB》直呼道奇沒有摧毀棒球！冠軍右投佛雷爾提：是其他隊啥也不做

佛雷爾提。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇休季補強無極限，今天再度出手網羅去年球季防禦率僅1.17的前國聯救援王葉茲（Kirby Yates），也引發外界更多埋怨。對此今年與道奇奪冠的佛雷爾提（Jack Flaherty）就直呼，是其他球隊做得太少。

道奇休季簽下康佛托（Michael Conforto）、T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、史奈爾（Blake Snell）、崔南（Blake Treinen）、金慧成、佐佐木朗希與史考特（Tanner Scott）等不少好手，今天又將葉茲納入麾下，戰力更升級。

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不過道奇「強者恆強、富者愈富」的操作，讓不少他隊球迷直呼不公平。然而上季季中從老虎被交易至道奇的先發右投佛雷爾提卻不這麼認為，他在個人X上發文：「某支球隊並沒有摧毀棒球，只是其他球隊幾乎什麼事都沒做。」

剛滿29歲的佛雷爾提，儘管不曾入選過明星賽，但去年賽季28場先發，162.0局、飆出194K都是自2019年後的新高，雖然季後賽防禦率高達7.36，但仍是道奇能夠封王的一塊重要拼圖。只不過道奇休季已經簽下史奈爾與佐佐木朗希，因此不太可能在簽回如今仍是自由身的佛雷爾提。

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