經典賽》台灣隊拚正賽資格 City Amaze應援團名單出爐！

City Amaze 24人陣容。（棒協提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕世界棒球經典賽資格賽，台灣隊2月21日至23日要在大巨蛋接連對上西班牙、南非和尼加拉瓜隊，應援團City Amaze這次共有24位啦啦隊女孩，一同為台灣隊應援。

而在賽事現場更由所屬於6支中職球團的應援團長與24位啦啦隊女孩組成「CT Amaze」應援團，將在臺北大巨蛋展現臺灣獨特的應援風格，共襄盛舉為中華隊應援打氣。延續中華隊奪冠金牌應援團陣容，邀請到小白、Travis、勛雞、York與Aby出席擔任應援團團長，與峮峮、林襄、籃籃、慈妹、瑟七、一粒、小映、斐棋、Joy、秀秀子、Jessy、孟潔、嘎琳、妡0、林浠、畇二、林可、君白、霖霖、口水、岱縈、侯芳、潔米與螢螢共計24名啦啦隊女孩共同為中華隊應援。

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今賽事宣告記者會上，應援團代表為林浠、霖霖、瑟七、峮峮、慈妹和孟潔。6人都說，期待幫台灣英雄加油。

台灣隊應援女孩AMAZE。（記者塗建榮攝）

台灣隊應援女孩AMAZE。（記者塗建榮攝）

台灣隊應援女孩AMAZE。（記者塗建榮攝）

台灣隊應援女孩AMAZE、世界棒球經典賽總裁 Jim Small等人台上大合影。（記者塗建榮攝）

台灣隊應援女孩AMAZE、世界棒球經典賽總裁 Jim Small等人台上大合影。（記者塗建榮攝）

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