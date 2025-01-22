MLB》朗神差1票全票進名人堂 獲3票的前金鶯重砲：誰投我不投他啦

鈴木一朗。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本傳奇球星「朗神」鈴木一朗在今天順利獲選成為大聯盟名人堂球員，獲得393票、得票率高達99.7％，只差一票就以「全票」之姿進駐古柏鎮，對此獲得3票的前金鶯重砲瓊斯（Adam Jones）也打趣回應。

今天名人堂票選結果出爐，鈴木一朗、洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia）、前明星終結者華格納（Billy Wagner）都進入名人堂。其中鈴木一朗在獲得名人堂票選資格的第一年就入選，成為首位進入大聯盟名人堂的日本選手，可惜就差一票，未能「全票」入選。

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根據規定，球員必須累積10年以上資歷、並退役超過5年後才能獲得名人堂候選資格。而若該球員連續10年得票率皆未超過75%，或是有一年得票率低於5%，都會喪失名人堂入選資格。今年一共有10位球員失去資格，瓊斯就是其中之一，他一共只獲得3張選票。

在得知開票結果後，瓊斯也在個人X上發文自嘲：「天哪！到底是誰投給我然後不投給一朗啦哈哈哈！但能出現在候選名單已經是莫大榮耀，鈴木一朗、沙巴西亞、華格納，恭喜你們，你們是最出類拔萃的。」

現年39歲的瓊斯大聯盟生涯最輝煌時期在金鶯，也是台灣好手陳偉殷的隊友。瓊斯合計14個球季出賽1823場，敲出1939安、282轟、945分打點，打擊三圍.277/.317/.454，攻擊指數0.771，入選4屆全明星賽、榮獲4座金手套獎與1座銀棒獎。

瓊斯。（資料照）

瓊斯與我國好手陳偉殷曾是金鶯時期隊友。（資料照）

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