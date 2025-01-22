MLB》曾經不希望陽念希打棒球 陽東益終於為兒子驕傲

陽念希。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕陽念希的父親、前統一獅內野手陽東益曾經不希望兒子和他一樣打棒球，更沒想過陽念希會以投手身分旅外，但是看到陽念希努力達成夢想，終於為他感到喜悅和驕傲。

陽東益表示，走棒球這條路很辛苦，職棒更是競爭激烈的殘酷球現實，很多職棒球員都不希望小孩打棒球，陽念希原本念的小學並沒有棒球隊，就讓好動的他參加田徑隊，結果5年級時突然跟老師說要轉學到有棒球隊的學校，他接到老師通知才知道陽念希想打棒球。

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陽東益表示，因為自己是野手，能教陽念希是以野手為主，一直覺得他最後會往野手發展，投球只是客串，上平鎮高中之後就會專攻打擊，包括他高一入選U18培訓隊，去看他集訓也覺得打擊表現比較好，沒想到後來對美國隊投出代表作，才認定他是投手的料。

陽東益表示，陽念希國小畢業後就讀他執教的化仁國中，當時很多人認為兒子在自己球隊可能會有一些不便，他也曾經怕排陽念希上場就批評私心，所幸陽念希不但有不錯的表現，學業也都能保持在前幾名。

陽東益表示，陽念希即將前進職棒舞台，家人都為他感到驕傲，這幾天也收到各地朋友的祝賀，心情都很喜悅，希望未來更加努力，在棒球路上長久且健康。

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