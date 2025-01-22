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路跑》Wings for Life路跑5/4登場 戴資穎：希望我的聲音讓大家堅持更久

2025/01/22 17:28

戴資穎。（Redbull提供）戴資穎。（Redbull提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕一年一度的公益路跑賽事「Wings for Life 全球路跑」將於台灣時間5月4日晚上7點與全球跑者同步開跑，今年Red Bull運動員戴資穎擔任「虛擬終結者號」的駕駛，用大家熟悉的嗓音追逐台灣跑者，鼓勵跑者們持續向前邁步。

「希望我的聲音可以讓大家堅持久一點！」戴資穎首次擔任Wings for Life全球路跑的虛擬終結者號，她將會在 App 賽事中用聲音鼓勵並追趕所有跑者，而小戴表示：「我在2014年的時候就參與了第一次的 Wings for Life 全球路跑，2019年時超過我當時設定的目標時還開心到開了直播。這幾年我只要有比賽空檔就會透過 App 路跑來響應賽事。今年換我當虛擬終結者號了，期待能用聲音陪伴大家一路完成目標。」

有別於傳統路跑賽事一路奔向終點，Wings for Life 全球路跑中並無實質終點線，而是由移動的終點線「終結者號」在跑者出發30分鐘後，一路在後追趕並逐步加速，跑者可以盡情地向前奔馳，直到被「虛擬終結者號」追上才算完賽。而在 App 路跑中將由「虛擬終結者號」以「聲音」逐步逼近，參賽者們透過耳機感受到移動終點線的聲音壓迫，為全球跑者帶來不同於傳統路跑賽事的聽覺刺激。

Wings for Life 全球路跑5月4日全球零時差開跑，臺灣跑者相約中正紀念堂

全球規模最大的公益路跑賽事「Wings for Life 全球路跑」邁入第十二屆，這場「為不能跑的人而跑」的賽事自2004年開始舉辦，邀請所有跑者用行動支持脊髓損傷研究。近年更藉由 App 路跑，讓全球跑者自由選擇喜歡的地點，無時差地從世界的每一個角落出發，倘若不想獨自奔跑的台灣跑者們，也歡迎在5月4日這天齊聚中正紀念堂，與其他跑者們同步開跑。

2025 Wings for Life 全球路跑報名即日起開跑，參賽者只要手機下載「Wings for Life World Run」App 即可報名參賽。

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