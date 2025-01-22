MLB》2年多只投21.2局！洋基重新看上33歲後援好手 道奇等6隊也有意

L.崔維諾。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基去年季後拒絕執行33歲後援右投L.崔維諾（Lou Trivino）下賽季500萬美元的球團選擇權，讓他成為自由球員。不過根據報導，洋基正在重新觀察這位昔日牛棚好手。

L.崔維諾是在2022年8月1日被運動家交易至洋基，他當年為洋基出賽25場，投21.2局拿到1勝2敗、防禦率1.66的成績。未料L.崔維諾近兩年遇到傷勢困擾而報銷。2024年季初，L.崔維諾以1年150萬美元外加球團選擇權，續留條紋軍。

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然而去年球季，L.崔維諾依舊沒有在大聯盟出賽，而是待在小聯盟2A和3A投復健賽，整季出賽11場，拿到1勝、防禦率為4.91，共投11局賞11次三振。L.崔維諾最後也未被帶進洋基隊季後賽名單，並在季後不續留。

消息來源告訴《運動畫刊》主跑洋基的拉加佐（Pat Ragazzo），L.崔維諾在1月某週二早晨於佛羅里達州棕櫚灘的一家運動表現中心進行牛棚練投，吸引洋基、道奇、守護者、小熊、巨人、紅人與皇家等球隊的球探到場觀察，各隊均對其表現印象深刻。

報導指出，L.崔維諾在牛棚練投時，伸卡球球速已達到94英哩（約151公里）；消息人士指出，目前已經有球隊對他表現出興趣。

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