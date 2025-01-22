籃球》台灣主力到日本從板凳伺機 曾祥鈞有新體悟

曾祥鈞代表亞洲明星隊在日本職籃明星賽登場。（B.LEAGUE提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕過去是PLG富邦勇士主力長人的曾祥鈞，本季轉戰日本職籃B.LEAGUE的名古屋戰鷹只能先在板凳伺機，儘管發揮空間有不小落差，但他將此作為學習機會，也在新的環境看到新的面向。

205公分的曾祥鈞在PLG 2022-23年賽季打出生涯代表作，入選年度第一隊、年度防守第一隊以及年度進步獎，是勇士的主戰長人，而他去年夏天決定旅日，只是作為戰鷹亞洲外援所獲得的發揮空間有限，畢竟還得跟其他洋將競爭，目前出賽26場，場均僅打9分32秒，拿1.7分、2籃板。

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曾祥鈞坦言，確實跟原本預期的會有落差，但轉念一想也是很好的學習機會，因為當時來日本就是抱持學習的態度打球，所以沒有絲毫懷疑或想放棄的念頭，「雖然上場時間不多，不過不管在場上或場下，就是看日本職籃的本土、洋將如何對抗。」

人在異地生活，多少會遇到不如意的時候，不過曾祥鈞笑說：「會跟台灣的朋友聊一些，但我通常都是自己消化，可能第一次來國外會有點不適應，就是試著努力讓自己適應球隊跟球風。」他也提到隊友人都很好，最好的朋友是杉本天昇，「他很很有趣，也會講垃圾話。」

日本近年成為亞洲籃球不可忽視的新勢力，曾祥鈞也觀察到日本在進攻和防守上，都比台灣有更強的身體的肢體碰撞，此外，日本練習時偏好利用分組對抗增加球員之間的默契，而在台灣可能較重視個人動作和戰術，而他也建議，未來有想要旅日的選手，務必要加強身體對抗，因應這裡的高強度比賽。

回顧自己上半季的表現，曾祥鈞印象最深刻是對上琉球黃金國王，當時自己搶下籃板後灌籃，而他在明星賽結束後也返回名古屋，繼續訓練為下半季賽努力。

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