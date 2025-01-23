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MLB》未滿25歲執意挑戰大聯盟！佐佐木朗希首曝原因：擔心某天...

2025/01/23 07:02

佐佐木朗希。（資料照）佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希休季透過入札制度挑戰大聯盟，未滿25歲的他只能簽小聯盟約，最終加盟道奇。在日本《NHK》電視台昨播出的節目「クローズアップ現代」當中，佐佐木朗希也首度透露自己為何在23歲時就毅然決然挑戰大聯盟。

佐佐木朗希在節目中提到，自己從學生時期就擁有一手火球，但這也讓他時常與傷病作伴，「甚至在我心中會害怕，擔心可能某天就無法再投球。」

回顧2020年新秀賽季，佐佐木朗希在開幕戰前的模擬實戰投打練習中，右手肘出現肌肉撕裂傷，遲遲無法好轉。他透露：「我跑遍多家醫院，但始終無法康復，導致當時完全無法用原本的姿勢投球。」當時有一名醫生，還建議他接受手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ）。

「當時我還沒在職棒場上投過1球，卻被告知要動這種手術。這讓我深刻體會到，可能僅僅是1球就能改變我的整個生涯，還有未來何時無法再打球，或拿出正常表現，都是完全難以預測的。」佐佐木朗希坦言。

雖然疼痛感在2021年並未完全消失，但佐佐木朗希半年後終於找出原因，檢查顯示他的肩膀狀況很差，但並未出現尺側副韌帶損傷，而他手肘周圍的神經也因訓練量增加而發炎，這就是導致疼痛的主因。

這些傷痛成為佐佐木朗希即便受到外界批評，也要在25歲前實現旅美夢，「經過第一年傷勢後，我深知或許只要1球就能改變一切。與其在未來2年繼續等待，我認為現在挑戰美職並努力成長，才是最好的選擇。」他也明白，成功或失敗都有可能，「現在這個決定是否正確，只能在一切都結束後才知曉。」

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