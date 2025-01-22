東超》伯朗拿27分無用 領航猿被廣島三分球狙擊吞2連敗

伯朗外圍出手。（領航猿提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園領航猿洋將伯朗今天猛轟全場最高27分，葛拉漢也有16分進帳，決勝節一度克服雙位數落後，卻功敗垂成，終場92：95不敵B.LEAGUE廣島蜻蜓，在東亞超級聯賽吞下2連敗。

雙方前次交手是在去年12月25日，儘管盧峻翔拿21分，但廣島伊凡斯猛轟33分，領航猿在主場終止3連勝，也吞下東超首敗，今天雙方移師日本再戰，伊凡斯並未登錄，廣島火力依舊兇猛。

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領航猿首節就有8人有得分紀錄，卻守不住廣島的外線攻勢，讓對手單節投進6顆三分球，還被寺嶋良還投進壓哨三分彈，首節打完以18：30落後。

儘管第二節開局連拿5分，領航猿追到個位數差距，遭嚴防的盧峻翔也終於找到出手空檔，加入追分行列，但廣島的三分砲火依舊猛烈，上澤俊喜在中場結束前又投進壓哨三分彈擴大分差，領航猿上半場打完以47：60苦追。

易籃後，領航猿還是擋不住廣島的外線砲火，第四節數度追近比分時，又被去年B.LEAGUE總決賽MVP的山崎稜連進2顆三分球，但伯朗挺身而出，一人連拿5分，葛拉漢在倒數16.2秒的外線出手也要到犯規，逼到只差3分，可惜葛拉漢在讀秒時罰球沒進後沒能搶到關鍵籃板，終場以3分差惜敗。

領航猿團隊三分球21投僅5中，與廣島34投18中的傲人火力有極大落差，此外，罰球準星僅63.3％，成為勝負分水嶺，而全隊除了雙洋將之外，白曜誠的12分是本土最好，盧峻翔18投僅5中拿11分，李家慷替補拿10分。

領航猿目前跟香港東方的戰績同為3勝2負，兩隊將在2月5日於桃園巨蛋正面交鋒，將是攸關誰能晉級終極四強的關鍵之戰。

日本有5人得分達雙位數，山崎稜投進6顆三分球，拿19分表現最佳，布萊克希爾拿17分，寺嶋良15分，梅奧12分，渡邊琉12分。

葛拉漢。（領航猿提供）

白曜誠。（領航猿提供）

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