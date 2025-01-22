晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

東超》伯朗拿27分無用 領航猿被廣島三分球狙擊吞2連敗

2025/01/22 20:30

伯朗外圍出手。（領航猿提供）伯朗外圍出手。（領航猿提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園領航猿洋將伯朗今天猛轟全場最高27分，葛拉漢也有16分進帳，決勝節一度克服雙位數落後，卻功敗垂成，終場92：95不敵B.LEAGUE廣島蜻蜓，在東亞超級聯賽吞下2連敗。

雙方前次交手是在去年12月25日，儘管盧峻翔拿21分，但廣島伊凡斯猛轟33分，領航猿在主場終止3連勝，也吞下東超首敗，今天雙方移師日本再戰，伊凡斯並未登錄，廣島火力依舊兇猛。

領航猿首節就有8人有得分紀錄，卻守不住廣島的外線攻勢，讓對手單節投進6顆三分球，還被寺嶋良還投進壓哨三分彈，首節打完以18：30落後。

儘管第二節開局連拿5分，領航猿追到個位數差距，遭嚴防的盧峻翔也終於找到出手空檔，加入追分行列，但廣島的三分砲火依舊猛烈，上澤俊喜在中場結束前又投進壓哨三分彈擴大分差，領航猿上半場打完以47：60苦追。

易籃後，領航猿還是擋不住廣島的外線砲火，第四節數度追近比分時，又被去年B.LEAGUE總決賽MVP的山崎稜連進2顆三分球，但伯朗挺身而出，一人連拿5分，葛拉漢在倒數16.2秒的外線出手也要到犯規，逼到只差3分，可惜葛拉漢在讀秒時罰球沒進後沒能搶到關鍵籃板，終場以3分差惜敗。

領航猿團隊三分球21投僅5中，與廣島34投18中的傲人火力有極大落差，此外，罰球準星僅63.3％，成為勝負分水嶺，而全隊除了雙洋將之外，白曜誠的12分是本土最好，盧峻翔18投僅5中拿11分，李家慷替補拿10分。

領航猿目前跟香港東方的戰績同為3勝2負，兩隊將在2月5日於桃園巨蛋正面交鋒，將是攸關誰能晉級終極四強的關鍵之戰。

日本有5人得分達雙位數，山崎稜投進6顆三分球，拿19分表現最佳，布萊克希爾拿17分，寺嶋良15分，梅奧12分，渡邊琉12分。

葛拉漢。（領航猿提供）葛拉漢。（領航猿提供）

白曜誠。（領航猿提供）白曜誠。（領航猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中