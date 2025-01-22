TPBL》今天沒有白努力！努利飆30分助攻城獅扳倒聯盟第2的夢想家

努利。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹攻城獅今天在主場迎戰聯盟第2的福爾摩沙夢想家，新洋將努利再度繳出30分、8助攻亮眼表現，加上本土球員高國豪、蕭順議和李漢昇得分上雙，率隊以106：99扳倒對手，持續力爭上游。

攻城獅迎來新洋將努利後，拿下1勝1負，打出不同風貌，今天在主場挑戰聯盟第2的夢想家，目標要拿下農曆年前的封關勝。

請繼續往下閱讀...

攻城獅和夢想家首節展開拉鋸，但次節攻城獅打出17：7攻勢擴大領先，風城隊長蕭順議在上半場拿下11分，努利則是進帳13分，半場打完暫時以56：50領先。

易籃後，第3節雙方陷入混戰，頻頻出現技術犯規和違反運動精神犯規，夢想家一度追到2分差，但關鍵時刻攻城獅輪流有人跳出，帶著9分領先進入決勝節。

末節開局夢想家嘗試逆轉，雙方僅剩3分差，隨後米克獅、蕭順議接力得分，再度穩住優勢，也能擋住對手反撲，最終以7分差收下勝利。

攻城獅今天6人得分上雙，努利貢獻30分、6籃板、8助攻，高國豪繳出14分，蕭順議和李漢昇都拿下13分。夢想家貝奇拿下21分、11籃板最高，帕奇爾20分。

努利。（TPBL提供）

貝奇。（TPBL提供）

蕭順議。（TPBL提供）

蕭順議。（TPBL提供）

陳振傑。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法