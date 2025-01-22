TPBL》違反運動精神、技術犯規滿天飛還破紀錄 攻城獅教頭提出看法

威森。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹攻城獅今天以106：99氣走福爾摩沙夢想家，兩隊展現十足拚勁，也因肢體動作較大，單場出現5次違反運動精神犯規、5次技術犯規，都是聯盟史上最多紀錄。

TPBL原單場最多技術犯規為例行賽G41特攻vs攻城獅，共4個技術犯規。至於單場最多違反運動精神犯規則有例行賽G31、G38、G56、G60，共4個違反運動精神犯規。

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不過，今天獅夢戰兩隊打得難分難解，包含林俊吉、盧冠軒、馬建豪、李漢昇和陳振傑都吞下違反運動精神犯規，另外貝奇、高柏鎧、高國豪、帕奇爾以及攻城獅隊職員都吞下技術犯規，5次技術犯規和5次違反運動精神犯規，都是聯盟新高。

攻城獅教練威森先解釋，為何他在場邊如此情緒化，「只要是熱愛籃球的人都會有這樣的反應，但因為我才剛加入台灣職籃，還要適應尺度。」但他也認為，裁判在吹判比賽時，可以把比賽節奏一點控制好一些，「某些吹判可以解釋得讓大家清楚一點，讓大家知道發生什麼情況。」

威森認為，大家今天都不想輸球，才會出現很多U的情況，也沒有看到所謂危險動作，只是看到兩隊都很想贏，打得很競爭。對於這戰狀況，夢想家教練皮爾曼表示，不予置評，要回去看影片才知道發生什麼事。

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