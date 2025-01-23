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澳網》喬科維奇週五帶傷拚決賽門票 茲維列夫要扮攔路虎

2025/01/23 07:05

喬科維奇。（資料照，法新社）喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）週五即將帶傷上陣，力拚澳洲網球公開賽男單決戰門票，續朝大滿貫25冠的歷史紀錄邁進，至於德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）已經做好硬仗準備，矢志扮演攔路虎首闖冠軍戰。

喬科維奇4盤大戰逆轉西班牙第3種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），坦言左大腿受傷且體力耗盡，能否在短短兩天內找回狀態，對37歲塞爾維亞老將無疑是嚴苛考驗，「如果設法讓身體狀況足夠好，我想在精神上和情感上，我都會盡其所能地充滿動力。」喬科維奇正在追逐史上新高的第11座澳網球冠軍，而他2023年就抱傷完成，集滿墨爾本公園雙位數金盃。

阻擋喬科維奇爭奪職業生涯第100座巡迴賽冠軍的對手，如今輪到來勢洶洶的茲維列夫，這位27歲悍將本屆5連勝僅掉2盤，「我要為硬仗做好準備，這將是非常激烈、高水準的對抗。我知道自己有這水準，以前打敗過他，希望能再次做到。」茲維列夫第9次晉級大滿貫4強，也是澳網第3回，迄今仍在期待首座大滿貫冠軍。

由英國名將穆雷（Andy Murray））執教的喬科維奇，已是史上第三年長的澳網4強老將，過往對戰茲維列夫以8勝4負領先。這將是雙雄自2021年再度交鋒，也大滿貫第4回，喬科維奇2019年法國公開賽8強、2021年澳網8強及同年美國公開賽4強都獲勝，甚至週五當地氣溫預計攝氏20度左右，涼爽天氣也可能帶來影響。

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