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澳網》謝爾頓批評大會不尊重：喬科維奇拒訪非單一事件

2025/01/23 07:06

謝爾頓（右）。（資料照）謝爾頓（右）。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國好手謝爾頓（Ben Shelton）首闖澳洲網球公開賽男單4強，賽後卻批評大會場上採訪者不尊重，並認為先前喬科維奇（Novak Djokovic）拒訪風波並單一事件。

謝爾頓4盤力退義大利黑馬索內戈（Lorenzo Sonego），在場上接受澳洲前台維斯盃國手菲茲傑拉德（John Fitzgerald）採訪，儘管當時對手還未確定，菲茲傑拉德卻提到4強沒人會為謝爾頓加油，因為這位22歲美國重砲手即將遭遇義大利球王衛冕者辛納（Jannik Sinner），或者地主最愛的德米納爾（Alex de Minaur）。

當時謝爾頓一笑置之，歡迎球迷向他發出噓聲，但賽後記者會抱怨：「大會轉播電視台對待球員的方式讓人驚訝，我不認為嘲諷喬科維奇只是單一事件。我在不同人身上都注意到這點，不僅是我自己。」先前《第9頻道》主持人瓊斯（Tony Jones）聲稱塞爾維亞老將「被高估」、「已經過時」，最終被迫道歉。

謝爾頓還表示，第4輪擊敗38歲法國老將蒙菲爾斯（Gael Monfils），訪談時有人居然說：「嘿，蒙菲爾斯已經年紀大到能當你爸，也許他就是你父親。」更令人不悅，他直指轉播單位應該協助發展網球，讓在最大舞台上贏球的球員享受重要時刻，「我卻感覺有許多負面情緒，這需要改變。」

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