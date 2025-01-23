晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》高喊賣我的「士官長」巴特勒錯過球隊班機 被熱火禁賽2場

2025/01/23 07:49

J.巴特勒。（資料照，今日美國）J.巴特勒。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕熱火球星「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）高喊「賣我」後，與球團高層關係不佳。根據《ESPN》報導，J.巴特勒因錯過球隊客場班機，讓熱火計畫再祭出2場禁賽。

熱火隊在本月1月3日（美國時間）以「多次對球隊不利行為」為由，對J.巴特勒做出禁賽7場，同時也宣布願意聽取關於J.巴特勒的交易報價。

熱火近期將到密爾瓦基面對公鹿、以及美國時間週六到布魯克林碰上籃網隊。《ESPN》指出，據消息透露，J.巴特勒因錯過球隊班機，原本計畫要在當地時間週三重新與熱火隊會合，但熱火決定要進行懲處，J.巴特勒將面臨禁賽2場的處分。

《ESPN》提到，熱火隊希望找到一筆交易能符合J.巴特勒的意願，但也希望能夠透過交易帶回一些能幫助熱火贏球的選手、選秀資本，以及年輕有潛力的選手等等。

本季NBA交易大限將在美國時間2月6日截止，如今剩下不到三週時間，熱火目前尚未找到能送走J.巴特勒的交易包裹。

萊利去年沒有提供延長合約給J.巴特勒後，讓雙方關係不佳。J.巴特勒本季薪水為4900萬美元，擁有下賽季5200萬美元的選擇權。外傳J.巴特勒想爭取一份2年最多1.13億美元的合約。

現年35歲的J.巴特勒本季出賽25場，平均有17分、5.2籃板、4.8次助攻，整體投籃命中率為54％，三分球命中率為36.1％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中