NBA》高喊賣我的「士官長」巴特勒錯過球隊班機 被熱火禁賽2場

J.巴特勒。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕熱火球星「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）高喊「賣我」後，與球團高層關係不佳。根據《ESPN》報導，J.巴特勒因錯過球隊客場班機，讓熱火計畫再祭出2場禁賽。

熱火隊在本月1月3日（美國時間）以「多次對球隊不利行為」為由，對J.巴特勒做出禁賽7場，同時也宣布願意聽取關於J.巴特勒的交易報價。

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熱火近期將到密爾瓦基面對公鹿、以及美國時間週六到布魯克林碰上籃網隊。《ESPN》指出，據消息透露，J.巴特勒因錯過球隊班機，原本計畫要在當地時間週三重新與熱火隊會合，但熱火決定要進行懲處，J.巴特勒將面臨禁賽2場的處分。

《ESPN》提到，熱火隊希望找到一筆交易能符合J.巴特勒的意願，但也希望能夠透過交易帶回一些能幫助熱火贏球的選手、選秀資本，以及年輕有潛力的選手等等。

本季NBA交易大限將在美國時間2月6日截止，如今剩下不到三週時間，熱火目前尚未找到能送走J.巴特勒的交易包裹。

萊利去年沒有提供延長合約給J.巴特勒後，讓雙方關係不佳。J.巴特勒本季薪水為4900萬美元，擁有下賽季5200萬美元的選擇權。外傳J.巴特勒想爭取一份2年最多1.13億美元的合約。

現年35歲的J.巴特勒本季出賽25場，平均有17分、5.2籃板、4.8次助攻，整體投籃命中率為54％，三分球命中率為36.1％。

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