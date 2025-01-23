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MLB》全聯盟最狂鐵牛棚還補強！ 守護者簽下前響尾蛇終結者

2025/01/23 07:56

響尾蛇終結者席沃德將轉戰守護者。（資料照）響尾蛇終結者席沃德將轉戰守護者。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者上個賽季有著全聯盟最強的鐵牛棚，今天他們傳出將以1年700萬美元（約新台幣2.3億），簽下前響尾蛇終結者席沃德（Paul Sewald），再次強化後防。

根據《MLBTR》指出，守護者與席沃德簽訂的合約結構為100萬美元簽約金，賽季500萬美元薪水以及100萬美元的買斷費，同時還有2026年的共同選擇權，金額為1000萬美元，且在2025年，席沃德若能後援出賽達40、45、50、55、60場，每達標一個條件，就能獲得額外10萬美元獎金，因此今年他的薪水最高可達750萬美元。

隨著席沃德的簽約，守護者也將阿維拉（Pedro Avila）給指定讓渡，以清出40人名單空間。

席沃德上個賽季因為左腹斜肌拉傷缺席開季，直到5月才回歸賽場，在9月他因為頸部不適再度進入傷病名單，也結束他整個例行賽賽季。合計39.2局投球防禦率4.31，三振率26.1%與保送率6.1%依舊亮眼，不過相較他2021年至2023年的賽季表現就略為遜色。

《MLBTR》分析，簽下席沃德賭他反彈是一件合理的事情，然而對守護者來說卻沒有那麼合理，因為守護者有著全聯盟最強的牛棚，去年牛棚防禦率是大聯盟最佳的2.57，比第二名釀酒人的3.11要好上許多。守護者雖然在先前的交易中送走好手桑德林（Nick Sandlin），但仍有蓋迪斯（Hunter Gaddis）、赫林（Tim Herrin）、克拉賽（Emmanuel Clase）、史密斯（Cade Smith）等強力牛棚在陣中，因此補進席沃德僅能算是錦上添花。

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