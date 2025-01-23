MLB》「從零開始！」佐佐木朗希披11號戰袍 說明加入道奇的關鍵

佐佐木朗希。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「令和怪物」佐佐木朗希休賽季透過入札制度加盟衛冕軍道奇，展開旅美生涯。道奇今天為他舉行加盟記者會，穿上11號球衣的佐佐木朗希表示，「像這樣穿上道奇隊的球衣，重新認識到自己是從零開始。」他也提到，道奇隊是讓他身為球員最能成長的地方。

佐佐木朗希透過道奇隊翻譯艾爾頓（Will Ireton）表示，「自己身為選手，能純粹選擇最能成長的地方，是一生僅有一次的機會，每支球隊都有獨特的魅力，從中挑選一支球隊是一個極為困難的決定。」

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「我知道大家有各種意見，既然決定來到這裡，我相信自己做出的決定是最好的，堅信自己設定的目標，為那些相信我潛力的人努力前進。」佐佐木朗希說道。

佐佐木朗希指出，道奇隊最突出的一點是球團高層的穩定性，「我有機會與許多球隊交談，他們各自有許多吸引人的特點，但整體而言，經過我綜合考量後，我認為道奇是最頂尖的。」佐佐木朗希也提到，並沒有考慮球隊是否有日本選手，而是希望能被整座城市接納。

佐佐木朗希。（法新社）

由於近期洛杉磯發生野火災情，曾經歷日本311大地震帶走親人的佐佐木朗希表示，「自己也曾因災難而感到痛苦，但自己的目標沒有迷失，繼續向前進，這點我一直都沒有忘記。洛杉磯現在正面臨充滿挑戰和困難的時期，從今天開始，作為道奇隊的一員，我將盡最大的努力，與這座城市的人們一起努力前進。」

佐佐木朗希也向母隊日本職棒千葉羅德表示感謝，「最後，我要向支持我挑戰的千葉羅德的相關人士和大家，以及這5年來支持我的球迷們表達感謝。」

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