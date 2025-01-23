MLB》衛冕軍道奇急竄升大物！ 德保拉獲10大農場外野手肯定

道奇農場大物德保拉擠進今年的10大外野新秀榜單當中。（圖片取自X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在今天釋出年度農場10大外野，其中道奇隊的德保拉（Josue De Paula）獲得第9名，並且在三個項目被點名。

本屆10大外野新秀依序為紅襪安東尼（Roman Anthony）、雙城詹金斯（Walker Jenkins）、國民克魯斯（Dylan Crews）、老虎克拉克（Max Clark）、洋基多明格茲（Jasson Domínguez）、洛磯康登（Charlie Condon）、守護者德勞特（Chase DeLauter）、雙城羅德里奎茲（Emmanuel Rodriguez）、道奇德保拉以及水手蒙提斯（Lazaro Montes）。

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其中道奇德保拉獲得最高打擊（60分）、最快竄升以及最低出身的三個項目點名，在打擊部分，德保拉因其揮棒選擇以及擊球初速獲得肯定。而最快竄升是因為在去年他尚未挺進百大新秀榜單，不過目前他已經擠進百大新秀前半段，官網指出，若他在2025年賽季結束就進入百大榜單的前段班也不會太令人意外。

德保拉是道奇隊在2022年1月以僅39萬7500萬美元簽下的國際自由球員新秀，因此比起該榜單中大部分都是首輪新秀以及國際自由球員大物來說，德保拉的出身是最低的。

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