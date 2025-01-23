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MLB》近兩年遇低潮狀況低迷 天使簽下前美聯打擊王安德森

2025/01/23 08:45

前美聯打擊王安德森今年轉隊來到天使。（資料照，法新社）前美聯打擊王安德森今年轉隊來到天使。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《今日美國》的消息指出，天使已和前美聯打擊王安德森（Tim Anderson）簽下小聯盟合約。

在大聯盟征戰9年的安德森，大部分的時間都在白襪度過，並在2019年迎來生涯年，該年123場出賽繳出高達.335的打擊率，榮獲美聯打擊王殊榮，優異的表現也讓他在2021與2022兩年入選明星賽。

然而現今31歲的安德森在近2個賽季狀況相當低迷，2023年出賽123場，僅繳出進攻指數（OPS）0.582、1轟與25分打點的成績，去年轉隊到馬林魚後又再度陷入低潮，打擊三圍.214/.237/.226，沒有任何全壘打的產量，一整年只有3支長打，標準化進攻指數（OPS+）更是低到只有27。

《MLBTR》撰文分析，安德森加盟天使後，熟悉的游擊防區可能會由去年竄起的內托（Zach Neto）來擔任，另外由於去年明星三壘手倫登（Anthony Rendon）在傷兵名單中頻繁進出，因此若不幸再度受傷，原本的二壘手倫吉佛（Luis Rengifo）可以移防至三壘，甚至安德森也能直接接手，為安德森帶來谷底反彈的機會。

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