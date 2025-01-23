MLB》大谷翔平的神祕晚餐是起點！ 美媒曝道奇在朗希爭奪戰勝出關鍵

佐佐木朗希今日正式加盟道奇。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「令和怪物」佐佐木朗希在今天正式加盟洛杉磯道奇隊，並披上11號藍白戰袍，成為衛冕軍的一份子，《洛杉磯時報》哈里斯（Jack Harris）近期也揭曉日本二刀流巨星大谷翔平，在這場佐佐木朗希爭奪戰當中扮演了舉足輕重的角色。

報導指出，道奇隊不僅在會面期間就讓球團辦公室成員、教練團與球員發展部門出面，甚至在首次會面時，股東之一的前湖人球星魔術強森（Magic Johnson）也親自出現，而道奇還有大谷翔平與山本由伸兩張王牌，這兩人都是2023年經典賽的冠軍成員，也是佐佐木朗希的隊友。

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哈里斯引述多位知情人士的消息指出，12月大谷與山本就曾與朗希共進晚餐，儘管對話內容未知，但卻成為道奇後續靠著多位球星招募朗希的引子，包含貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）都在後續與大谷和山本一起說服朗希用道奇藍開啟大聯盟生涯。

大谷翔平與佐佐木朗希。（資料照）

消息人士指出：「他們想讓朗希知道，自己有多期待他的加入。他們想要讓他親自聽到這些訊息。」、「球員如此在乎，我認為這對朗希來說意義重大。他不用擔心別人會怎麼看待他，因為大家都認為他會很棒，而且他們全部都想要朗希到來。」

在招募初期，佐佐木朗希曾要求在面談當中不要有現役球員參與，並向球團提出他去年球速下降的「功課」，希望了解各球隊能夠如何幫助他解決問題。對道奇球團而言，這正是他們的舒適圈，球團有著相當先進的技術與設備以及資歷豐厚的教練團，最終也成功讓他們擠進決勝圈。

隨後就是道奇現役球員發揮的時刻，在報導中提到，在球團股東古柏（Peter Guber）家中的聚會，約有6位道奇成員出席，現場還請了壽司師傅，且不能到現場的成員，包含山本由伸，也都錄製了一分鐘左右的影片。包含佛里曼（Freddie Freeman）、艾德曼（Tommy Edman）、貝茲、史密斯等在場的成員當中，佐佐木朗希幾乎聽到了球隊四分之三球員的談話。

其中大谷翔平的話語無非是最具影響力的，哈里斯表示，因為他是最能夠與佐佐木朗希產生共鳴的人，兩人都是日本的世代級天才，且都出生於岩手縣，並都在23歲的時候挑戰大聯盟，而大谷翔平在去年才首度嚐到季後賽滋味，最終一舉奪下世界大賽冠軍。

在去年整個賽季當中，大谷翔平不斷稱讚自己在道奇球團的經驗，哈里斯認為，在整個招募佐佐木朗希的過程當中，大谷翔平對球團的印象，深深吸引了這位年輕選手的認同，最終佐佐木朗希也選擇道奇隊作為他挑戰大聯盟的起點。

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