MLB》佐佐木朗希談為何選「11」背號 尚未決定給羅哈斯的回禮

佐佐木朗希（中）。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「令和怪物」佐佐木朗希在休賽季透過入札制度，加盟衛冕軍洛杉磯道奇，展開旅美生涯。道奇今天為他舉行加盟記者會，佐佐木朗希表示，選擇穿11號的背號，是因為這個號碼在他心中是很有感情的號碼。

佐佐木朗希是以小聯盟約加入道奇，獲得650萬美元的簽約金，這位23歲強投將成為道奇隊史第13位日本選手。佐佐木朗希決定加盟道奇後，道奇35歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）願意讓出11號背號給朗希。

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佐佐木朗希今天在加盟記者會中表示，「感謝經驗豐富有實績的羅哈斯讓出背號，我真的非常感謝，不過要送什麼，我目前還沒有決定，想在加入球隊後並商量再決定。」

談到選擇11號的球衣背號，佐佐木朗希表示，這是學生時代多次使用過的號碼，在自己心中是很有感情的號碼。

佐佐木朗希也提到，由於自己是從簽小聯盟合約，目前重點是全力以赴，努力在大聯盟的舞台發揮自己的實力。佐佐木朗希認為，大聯盟的比賽場次比日本職棒還多，在這方面的適應需要更加努力。

此外，日本巨星大谷翔平在2023年12月決定加入道奇，當時為了感謝隊友凱利（Joe Kelly）讓出17號球衣，因此特地送一輛保時捷轎車。

大谷翔平（左）、羅哈斯（右）。（資料照，今日美國）

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