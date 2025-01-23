晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》傷勢缺陣將近1年 湖人防守悍將范德比爾特周日有望回歸

2025/01/23 09:56

范德比爾特。（資料照，今日美國）范德比爾特。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）今天傳來好消息，因傷缺席近1年的防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）經檢查後表示身體已痊癒，有望能在台灣時間周日迎戰勇士時重返賽場。

范德比爾特在去年的2月1日因右腳扭傷，並在5月休賽季期間進行手術，讓他自從9月的訓練營到現在都是缺席的狀態，甚至在12月時還發現左膝有積水情形，讓他的康復時程持續延後，直到近期才有望回歸球場。

提到范德比爾特即將回歸一事，瑞迪克表示，康復的時間過程相當長，因此他們仍會保持耐心，「我和他以及醫療團隊會在周六（美國時間）會再討論並關心他，如果他感覺良好，他就能上場，不過不能保證他一定能打，只要不出意外的話，他當天就能在場上貢獻。」

范德比爾特今天有限制的參與練習，與教練和其他不在名單的選手在內，進行全場4對4的訓練，即將久違的回到賽場上的他，坦言他已經很久沒有打球，撇除那些自然而然的緊張情緒外，更多的是興奮，「我認為這是個令人興奮的時候，整個復健的過程都沒有這種感覺，但這段期間對我來說非常振奮。」

前年9月范德比爾特與湖人簽下4年總值高達4800萬美元（約新台幣15.7億）的延長合約，上個球季出賽29場，繳出場均5.2分、4.8籃板、1.2助攻與1.2抄截，是團隊倚賴的防守大鎖之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中