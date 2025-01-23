NBA》傷勢缺陣將近1年 湖人防守悍將范德比爾特周日有望回歸

范德比爾特。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）今天傳來好消息，因傷缺席近1年的防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）經檢查後表示身體已痊癒，有望能在台灣時間周日迎戰勇士時重返賽場。

范德比爾特在去年的2月1日因右腳扭傷，並在5月休賽季期間進行手術，讓他自從9月的訓練營到現在都是缺席的狀態，甚至在12月時還發現左膝有積水情形，讓他的康復時程持續延後，直到近期才有望回歸球場。

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提到范德比爾特即將回歸一事，瑞迪克表示，康復的時間過程相當長，因此他們仍會保持耐心，「我和他以及醫療團隊會在周六（美國時間）會再討論並關心他，如果他感覺良好，他就能上場，不過不能保證他一定能打，只要不出意外的話，他當天就能在場上貢獻。」

范德比爾特今天有限制的參與練習，與教練和其他不在名單的選手在內，進行全場4對4的訓練，即將久違的回到賽場上的他，坦言他已經很久沒有打球，撇除那些自然而然的緊張情緒外，更多的是興奮，「我認為這是個令人興奮的時候，整個復健的過程都沒有這種感覺，但這段期間對我來說非常振奮。」

前年9月范德比爾特與湖人簽下4年總值高達4800萬美元（約新台幣15.7億）的延長合約，上個球季出賽29場，繳出場均5.2分、4.8籃板、1.2助攻與1.2抄截，是團隊倚賴的防守大鎖之一。

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