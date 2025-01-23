MLB》佐佐木朗希有望進先發輪值！道奇總裁：他的目標是塞揚獎

佐佐木朗希（右）、道奇棒球營運總裁A.佛里曼。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「令和怪物」佐佐木朗希在休賽季透過入札制度，加盟衛冕軍洛杉磯道奇，展開旅美生涯。道奇今天為他舉行加盟記者會，球隊棒球營運總裁A.佛里曼（Andrew Friedman）表示，預計讓佐佐木朗希從賽季初時就開始投球，不會為了限制工作量而延後他的登板時間。

A.佛里曼形容佐佐木朗希是「棒球界最令人興奮且具有潛力的天才之一」，更提到6年前佐佐木朗希還在高中時期的時候，道奇隊球探就已經關注這位火球男。

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「即便那時，他的充滿爆發力的速球、精準的控球，以及超越同齡的穩定表現就已經非常突出。他已經創下一些紀錄，在國際賽舞台留下深刻的印記。」A.佛里曼說道。

佐佐木朗希。（今日美國）

現年23歲的佐佐木朗希生涯在日職一軍4個賽季，累積29勝15敗、平均防禦率2.10，累計投球局數為394.2局，不到400局，每季都未能達成規定局數。

A.佛里曼表示，佐佐木朗希將立即成為道奇先發輪值一員，「他的目標是成為第一位摘得塞揚獎的日本投手，他絕對有能力做到這點，計畫是讓他在春訓期間就能立即上手。」

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