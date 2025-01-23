MLB》捨棄百億大約機會也要旅美！佐佐木朗希：很多人說再等2年...

佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕日本「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度加盟衛冕軍洛杉磯道奇，道奇今天為他舉行加盟記者會，對於提前2年就展開旅美生涯，佐佐木朗希認為，這2年的時間對他來說更有價值。

現年23歲佐佐木朗希按照大聯盟國際自由球員簽約規定，只能簽小聯盟合約，若他在日職賽場多待2年，屆時滿25歲就能不受小聯盟約限制，與美職球團簽大聯盟合約，也有機會挑戰道奇日投山本由伸的3.25億美元大約（約新台幣107億）。佐佐木朗希最後與道奇簽小聯盟合約，簽約金為650萬美元。

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日媒《Sponichi Annex》報導，被問到為何要提前旅美，佐佐木朗希表示，「雖然聽很多人說應該要再等2年，但我不能保證能以這樣的狀態迎接這2年，比起金錢和其他東西，我判斷這2年所度過的時間對自己來說更有價值。」

道奇近年投手傷兵多，佐佐木朗希對此表示，自己在日本職棒時期也曾數次出現小傷，覺得自己能做的事情、改善的事情有很多，「當然會有點不安，我會盡力去做。」

佐佐木朗希在進入職業賽場第一年，就受到右手肘傷勢所苦，直到2021年才登上一軍舞台。佐佐木朗希在日職一軍4個賽季，累積29勝15敗、平均防禦率2.10，累計投球局數為394.2局，這4年都沒有達到單季規定局數。

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