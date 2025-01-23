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NBA》怕湖人球團無作為！ 雙星詹皇、AD表達同樣的擔憂

2025/01/23 10:06

詹姆斯與戴維斯。（資料照）詹姆斯與戴維斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洛杉磯湖人本季繳出23勝18敗戰績，目前暫居西部第六名的位置，不過近期有消息指出，隨著交易大限將至，兩大球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與「AD」戴維斯（Anthony Davis）都擔心湖人球團做得還不夠。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，隨著2月6日（當地時間）交易大限還差兩週多的時間，詹姆斯與戴維斯越來越擔心湖人能否用兩張可交易的首輪籤，來顯著提升球隊的陣容。其中四度奪冠的詹姆斯與拿過一冠的戴維斯，都希望球隊採取行動來爭奪總冠軍，因為兩人都認為，湖人可能還差一到兩枚拼圖。

湖人在去年與籃網發動交易，把把D.羅素（D'Angelo Russell）、路易斯（Maxwell Lewis）、以及三張二輪籤送出，換得3D好手芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）與後衛米爾頓（Shake Milton），不過在此之後湖人便沒有繼續進行交易。

近期湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）以及詹姆斯都曾公開表示，由於陣容薄弱，球隊幾乎沒有犯錯的空間，不過好消息是，防守功力不俗的前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）近期有望歸隊。

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