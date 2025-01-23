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MLB》加深捕手與牛棚深度 藍鳥宣布延攬貝森寇特、拉夫拉迪

2025/01/23 11:23

貝森寇特。（資料照，今日美國）貝森寇特。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥球團今日宣布，簽下資深捕手貝森寇特（Christian Bethancourt）與後援左投拉夫拉迪（Richard Lovelady），並附帶大聯盟春訓邀請。

現今33歲的貝森寇特在去年季初被交易至馬林魚，但在季中表現不佳遭到指定讓渡（DFA）後加盟小熊，不過在轉隊後反而打出優異表現，出賽24場繳出.281/.305/.509的打擊三圍，外帶3發全壘打與15分打點，標準化進攻指數（OPS+）126，新球季將再度轉隊前進多倫多。

雖然進攻部分並不是貝森寇特的強項，但他依舊有出色的阻殺能力，即便近年來大聯盟實施壘包加大、牽制次數限制等規定後，仍不減他在防守端的優異貢獻，貝森寇特去年總計60場蹲捕出賽，阻殺率則來到3成，繳出比聯盟平均20.3%還優異的成績。

29歲的左投拉夫拉迪在去年季初被小熊簽下，只留下7場出賽後就被DFA並來到光芒，同樣在轉隊後成績有所起色，在光芒28場的出賽，中繼28.2局收下3勝5敗2中繼2救援，防禦率3.77（ERA+107）。

藍鳥目前的40人名單中，只有利特爾（Brendon Little）、盧卡斯（Easton Lucas）以及沃克（Josh Walker）3名牛棚左投，捕手部分也僅僅只有擔任主戰的柯克（Alejandro Kirk）以及海尼曼（Tyler Heineman）2位，貝森寇特與拉夫拉迪的加盟，有助於提升藍鳥在牛棚與捕手的深度。

拉夫拉迪。（資料照，美聯社）拉夫拉迪。（資料照，美聯社）

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