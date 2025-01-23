晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》雷霆SGA飆分秀！ 狂砍生涯新高54分率隊力退爵士

2025/01/23 11:49

吉爾吉斯亞歷山大（右）豪取生涯新高54分。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大（右）豪取生涯新高54分。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕本季至今MVP呼聲最高的雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天面對爵士火力全開，單場狂轟生涯新高的54分，幫助球隊以123：114收下近7戰第6勝。

吉爾吉斯亞歷山大在首節就狂砍15分，不過爵士也沒有坐以待斃，首節靠著多點開花僅以29：31落後雷霆2分，次節馬卡南（Lauri Markkanen）轟進10分，半場兩隊依舊維持2分差。

第三節兩隊多次互換領先，爵士再次靠著多位球員發揮，此節有8人得分，雷霆吉爾吉斯亞歷山大則單人獨砍18分，加上威廉斯（Jalen Williams）的9分進帳，三節打完稍微將比數拉開到6分差。第四節吉爾吉斯亞歷山大與威廉斯聯手出擊，前者拿下13分，後者拿下12分，幫助雷霆擺脫爵士糾纏，最終就以9分差獲得勝利。

吉爾吉斯亞歷山大本場比賽35投17中，罰球18投17中，豪取54分外帶8籃板5助攻3抄截2火鍋，其中54分大幅改寫先前生涯新高的45分，威廉斯也有25分進帳。爵士方面，柯林斯（John Collins）22分12籃板，凱斯勒（Walker Kessler）17分15籃板，塞克斯頓（Collin Sexton）18分9助攻但也發生8失誤，馬卡南17分6籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中