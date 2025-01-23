NBA》雷霆SGA飆分秀！ 狂砍生涯新高54分率隊力退爵士

吉爾吉斯亞歷山大（右）豪取生涯新高54分。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕本季至今MVP呼聲最高的雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天面對爵士火力全開，單場狂轟生涯新高的54分，幫助球隊以123：114收下近7戰第6勝。

吉爾吉斯亞歷山大在首節就狂砍15分，不過爵士也沒有坐以待斃，首節靠著多點開花僅以29：31落後雷霆2分，次節馬卡南（Lauri Markkanen）轟進10分，半場兩隊依舊維持2分差。

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第三節兩隊多次互換領先，爵士再次靠著多位球員發揮，此節有8人得分，雷霆吉爾吉斯亞歷山大則單人獨砍18分，加上威廉斯（Jalen Williams）的9分進帳，三節打完稍微將比數拉開到6分差。第四節吉爾吉斯亞歷山大與威廉斯聯手出擊，前者拿下13分，後者拿下12分，幫助雷霆擺脫爵士糾纏，最終就以9分差獲得勝利。

吉爾吉斯亞歷山大本場比賽35投17中，罰球18投17中，豪取54分外帶8籃板5助攻3抄截2火鍋，其中54分大幅改寫先前生涯新高的45分，威廉斯也有25分進帳。爵士方面，柯林斯（John Collins）22分12籃板，凱斯勒（Walker Kessler）17分15籃板，塞克斯頓（Collin Sexton）18分9助攻但也發生8失誤，馬卡南17分6籃板。

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