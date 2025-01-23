NBA》罰球命中率9成的葛蘭德關鍵3罰僅1中 讓騎士不敵火箭

騎士後衛葛蘭德（中）關鍵3罰僅1中。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕騎士今天在客場對陣西部第二的火箭，最後剩下2.1秒雙方僅有2分差，但騎士後衛葛蘭德（Darius Garland）關鍵3罰僅1中，騎士隊最後以108比109輸球，吞下近6戰中的第3敗。騎士隊目前以36勝7敗居東部龍頭。

騎士在前三節打完以83比94落後，末節騎士隊最多落後13分，但騎士回敬一波19比0攻勢，反倒以104比98領先。火箭明星後衛范維利特（Fred VanVleet）這時連續砍進2顆三分追平比數。

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火箭中鋒森根（Alperen Sengun）連拿4分，幫助火箭隊在末節剩下4.1秒取得109比107領先。葛蘭德在剩下2.1秒在三分外線出手，造成火箭小將伊森（Tari Eason）犯規，而且裁判經檢視重播畫面後，還把犯規升級成一級惡意犯規，讓火箭隊罰球完還能保有球權。

不過，本季例行賽命中率高達90.1％的葛蘭德，卻在這次的3罰僅1中，而且騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）執行最後一擊也沒進，讓火箭隊收下近9戰第7勝。

騎士以葛蘭德26分最佳，但此戰8罰僅3中。米契爾全場21投7中得到19分，中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）17分13籃板、賞3次阻攻。傑洛米（Ty Jerome）替補出發拿18分。

火箭以范維利特26分最佳，森根18分11籃板，A.湯普森（Amen Thompson）16分16籃板、外帶4次抄截。惠特摩（Cam Whitmore）16分，伊森12分。

火箭明星後衛范維利特。（美聯社）

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