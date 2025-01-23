晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》罰球命中率9成的葛蘭德關鍵3罰僅1中 讓騎士不敵火箭

2025/01/23 12:36

騎士後衛葛蘭德（中）關鍵3罰僅1中。（美聯社）騎士後衛葛蘭德（中）關鍵3罰僅1中。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕騎士今天在客場對陣西部第二的火箭，最後剩下2.1秒雙方僅有2分差，但騎士後衛葛蘭德（Darius Garland）關鍵3罰僅1中，騎士隊最後以108比109輸球，吞下近6戰中的第3敗。騎士隊目前以36勝7敗居東部龍頭。

騎士在前三節打完以83比94落後，末節騎士隊最多落後13分，但騎士回敬一波19比0攻勢，反倒以104比98領先。火箭明星後衛范維利特（Fred VanVleet）這時連續砍進2顆三分追平比數。

火箭中鋒森根（Alperen Sengun）連拿4分，幫助火箭隊在末節剩下4.1秒取得109比107領先。葛蘭德在剩下2.1秒在三分外線出手，造成火箭小將伊森（Tari Eason）犯規，而且裁判經檢視重播畫面後，還把犯規升級成一級惡意犯規，讓火箭隊罰球完還能保有球權。

不過，本季例行賽命中率高達90.1％的葛蘭德，卻在這次的3罰僅1中，而且騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）執行最後一擊也沒進，讓火箭隊收下近9戰第7勝。

騎士以葛蘭德26分最佳，但此戰8罰僅3中。米契爾全場21投7中得到19分，中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）17分13籃板、賞3次阻攻。傑洛米（Ty Jerome）替補出發拿18分。

火箭以范維利特26分最佳，森根18分11籃板，A.湯普森（Amen Thompson）16分16籃板、外帶4次抄截。惠特摩（Cam Whitmore）16分，伊森12分。

火箭明星後衛范維利特。（美聯社）火箭明星後衛范維利特。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中