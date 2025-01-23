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NBA》麥克丹尼爾斯砍生涯新高27分 灰狼險勝傷兵滿營的獨行俠

2025/01/23 12:29

麥克丹尼爾斯得27分寫生涯新高。（美聯社）麥克丹尼爾斯得27分寫生涯新高。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕今日作客獨行俠主場的灰狼，靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）砍下生涯新高的27分，幫助球隊以115：114險勝傷兵滿營的獨行俠，並且苦吞近6場的第5敗。

獨行俠在今天賽前傳出萊福利（Dereck Lively II）因右腳踝應力性骨折，預計將缺陣2至3個月，由於東契奇（Luka Dončić）、K.湯普森（Klay Thompson）也受到傷勢困擾，對於球隊的戰力無疑是雪上加霜。

即便陣中許多主力受傷，今日獨行俠仍有與灰狼一拚的能力，前3節結束僅落後對手4分。而來到決勝節，厄文（Kyrie Irving）帶領獨行俠展現韌性，在剩下22秒時投出外線三分將比數追近至1分差距，但是之後灰狼靠著罰球不讓對手有超前的機會，即便最後厄文又再度飆近1顆三分球也於事無補，最終灰狼帶走比賽勝利。

今天攻下生涯新高27分的麥克丹尼爾斯，本場也有4次抄截與3次阻攻的表現，「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）也有21分入袋，康利（Mike Conley）飆近4顆三分球進帳18分也有2次抄截。獨行俠部分，厄文21投12中，包括4記外線三分砍全場最高36分，華盛頓（P.J. Washington）也緊隨其後繳出30分。

厄文今日攻下全場最高36分。（法新社）厄文今日攻下全場最高36分。（法新社）

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