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世界盃資格賽》慘！中國4名歸化選手全退隊 當家球星武磊也動刀

2025/01/23 14:19

中國男足歸化球員費南多（左）。（資料照，路透）中國男足歸化球員費南多（左）。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中國男足備戰2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪，傳出新的歸化球員進度不如預期、中國球星武磊剛動右膝手術，這對少了4名歸化球員的中國男足來說無疑是重大打擊。

中國男足今年1月4日公布26人大名單中，沒有4名歸化球員艾克森（Elkeson）、阿蘭（Alan）外，費南多（Fernandinho）、李可（Nico Yennaris）。而武磊日前動右膝手術，復健期預計要8至10週的時間。

現年35歲的艾克森、阿蘭都因年齡因素退出中國男足，而來自英格蘭的李可則是無意再披中國隊戰袍。

來自巴西、現年30歲的費南多是在2019年獲得中國護照，2024年首次代表中國男足出賽，合計2場踢進1球。根據《騰訊網》報導，費南多先前稱受傷才不去中國男足，近期卻在社群媒體IG的限時動態上PO出在巴西踢球的合影，引起中國球迷不滿。

中國男足歸化球員費南多（左）。（資料照，歐新社）中國男足歸化球員費南多（左）。（資料照，歐新社）

目前效力中超聯賽的雲南玉昆足球俱樂部、現年25歲的剛果前鋒奧斯卡（Oscar Maritu），是中國男足想歸化的選手之一，但歸化進度緩慢，很難趕上3月的世界盃資格賽。

2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪，中國男足與日本、澳洲、印尼、沙烏地阿拉伯、巴林分在C組。

日本男足以5勝1和居小組第一，第二名澳洲隊戰績1勝4和1敗、積分為7分，中國以2勝4敗居墊底、積分為6分，因此中國男足擠進小組第二仍有些微希望。中國男足接下來要在3月份碰上沙烏地阿拉伯、以及澳洲。

武磊。（資料照，法新社）武磊。（資料照，法新社）

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