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籃球》從政大常勝軍到日本變墊底隊 游艾喆：不可能一輩子贏或輸

2025/01/23 12:47

游艾喆（中）。（資料照，記者吳孟儒攝）游艾喆（中）。（資料照，記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕帶領政治大學男籃在UBA完成4連霸的游艾喆，本季轉戰日本B.LEAGUE的滋賀湖泊，與過去在台灣最大不同，正是從常勝軍到日本變一勝難求的墊底隊，但他坦然表示，「籃球就是這樣，本來就不可能一輩子贏或一輩子輸。」

滋賀目前以2勝27負位居B.LEAGUE墊底，游艾喆坦言球隊打得很艱難，現在正處於輸多於贏的情況，但既然來到日本，就不會在意過去在台灣的情況，因為不可能總是贏球，「只能在這樣的情況下努力調整自己情緒，輸球也當作是一種成長的機會。」

游艾喆本季出賽27場，對橫濱拿下新高20分，總計有4場得分達雙位數，但近期表現下滑，還曾出現沒被登錄的情況，場均繳出5.5分、3.5助攻、2.2籃板，他說：「當下真的蠻艱難，就看自己能如何幫助球隊。」

當旅外的日子遇到不順時，游艾喆透露政大教練陳子威給予他不少幫助，他說：「我打不好的時候他會問我狀況，以教練的角度給我建議，給我信心跟提點，而他自己也曾是職業球員，也能以作為球員給我意見。」

陳子威還在滋賀的開幕週第2場到場看球，讓游艾喆相當暖心，他說：「原本教練沒說，但有人偷爆料，所以有想說他會來，當下看到他真的蠻感動，覺得教練很有心，因為就只是為了看我，來一天就走了，很感謝他和范耿祥教練。」

政大隊友在畢業後各奔東西，但不管身在何方都會保持聯繫，也是支撐游艾喆隻身日本的一大力量，他表示，有時會和在CBA打球的林彥廷、效力PLG鋼鐵人的王凱裕、莊朝勝視訊，聊聊籃球的事情和生活，藉此紓壓。

日本B.LEAGUE聯賽下半季在本週展開，游艾喆在上週日的明星賽結束也回歸母隊訓練，他希望能用好表現幫助滋賀湖泊，繼續拉抬戰績。

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