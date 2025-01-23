NBA》浪費18分領先！柯瑞被重兵看防得14分、勇士遭國王大逆轉

柯瑞（左）拿下14分12助攻，德羅森（右）砍下全場最高32分。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕近期表現掙扎的勇士今天做客挑戰西部第七名的國王，儘管勇士一度領先對手達18分，但卻依舊犯了軟手的老毛病，不僅在第三節浪費所有領先，第四節又被國王一波帶走，終場國王以123：117力退勇士，取得3連勝。

首節兩隊命中率都不佳，勇士以威金斯（Andrew Wiggins）與穆迪（Moses Moody）6分最高，國王則有沙波尼斯（Domantas Sabonis）7分苦撐，勇士以24：20領先4分。次節勇士板凳跳出奇兵桑托斯（Gui Santos），他貢獻3顆三分球，11分也是全隊最高，幫助勇士打出單節41分攻勢，半場打完勇士以65：48領先國王。

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第三節國王急起直追，靠著勇士的失誤與三分線10投1中的冰冷手感，加上德羅森（DeMar DeRozan）單節7投全進，罰球4罰全進爆砍19分，助隊單節打出37：20攻勢，三節打完兩隊以85：85戰平。

第四節勇士外線手感復甦，柯瑞（Stephen Curry）、希爾德（Buddy Hield）相繼開火要到領先，不過國王馬上回敬外線反超比數，雙方你來我往，關鍵時刻孟克（Malik Monk）與福克斯（De'Aaron Fox）接連上籃要犯成功，助隊打出10：0攻勢，將領先拉開到6分差，最終勇士未能逆轉成功吞敗。

國王德羅森本場比賽拿下全場最高32分外帶5籃板，助攻抄截火鍋各2，沙波尼斯26分18籃板，孟克20分9助攻3抄截，福克斯命中率不佳僅11投2中，但也有14分5籃板5助攻進帳。勇士得分最高的是威金斯25分6籃板，希爾德17分5記三分球，被國王重兵看防的柯瑞僅得14分，傳出12助攻，桑托斯板凳出發拿下16分。

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