晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》浪費18分領先！柯瑞被重兵看防得14分、勇士遭國王大逆轉

2025/01/23 13:45

柯瑞（左）拿下14分12助攻，德羅森（右）砍下全場最高32分。（法新社）柯瑞（左）拿下14分12助攻，德羅森（右）砍下全場最高32分。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕近期表現掙扎的勇士今天做客挑戰西部第七名的國王，儘管勇士一度領先對手達18分，但卻依舊犯了軟手的老毛病，不僅在第三節浪費所有領先，第四節又被國王一波帶走，終場國王以123：117力退勇士，取得3連勝。

首節兩隊命中率都不佳，勇士以威金斯（Andrew Wiggins）與穆迪（Moses Moody）6分最高，國王則有沙波尼斯（Domantas Sabonis）7分苦撐，勇士以24：20領先4分。次節勇士板凳跳出奇兵桑托斯（Gui Santos），他貢獻3顆三分球，11分也是全隊最高，幫助勇士打出單節41分攻勢，半場打完勇士以65：48領先國王。

第三節國王急起直追，靠著勇士的失誤與三分線10投1中的冰冷手感，加上德羅森（DeMar DeRozan）單節7投全進，罰球4罰全進爆砍19分，助隊單節打出37：20攻勢，三節打完兩隊以85：85戰平。

第四節勇士外線手感復甦，柯瑞（Stephen Curry）、希爾德（Buddy Hield）相繼開火要到領先，不過國王馬上回敬外線反超比數，雙方你來我往，關鍵時刻孟克（Malik Monk）與福克斯（De'Aaron Fox）接連上籃要犯成功，助隊打出10：0攻勢，將領先拉開到6分差，最終勇士未能逆轉成功吞敗。

國王德羅森本場比賽拿下全場最高32分外帶5籃板，助攻抄截火鍋各2，沙波尼斯26分18籃板，孟克20分9助攻3抄截，福克斯命中率不佳僅11投2中，但也有14分5籃板5助攻進帳。勇士得分最高的是威金斯25分6籃板，希爾德17分5記三分球，被國王重兵看防的柯瑞僅得14分，傳出12助攻，桑托斯板凳出發拿下16分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中