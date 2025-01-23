籃球》UBA畢業後旅日台灣第一人 游艾喆盼成為學弟榜樣並給予中肯建議

游艾喆。（B.LEAGUE提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕作為UBA畢業後挑戰日本職籃B.LEAGUE的台灣第一人，游艾喆希望能成為學弟的榜樣，也期許自己變成更好的球員。

游艾喆帶領政大完成空前4連霸，也是台灣男籃備受期待的新生代控衛，去年他決定前往日本加盟滋賀湖泊，他說：「這是很棒的機會，也想讓台灣學弟們看到，是能靠打球在不同的地方學習跟體驗。」

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其實在還沒畢業前就有不少台灣職籃隊伍對他拋出橄欖枝，只是游艾喆還是選擇出國打拚，或許路走得較辛苦，也不如過往順風順水，但他並沒有過後悔念頭，他堅定地說：「可能有想過在台灣會是怎樣的情況，但這都是未知數，不能說現在就是壞的選擇，倒是覺得很開心有機會可以挑戰，對抗不同環境的球風。」

對於之後有意挑戰旅外的學弟，游艾喆也給予建議，除了技術層面之外，他認為懂得溝通會是首要，「如果是去其他國家打球，英文要稍微能溝通，像我日文不太行，只能用英文球隊溝通，如果都不能溝通和交流會很悶，所以還是要敢去跟他人講話。」

游艾喆球隊內並沒有中文翻譯，明星賽期間面對日本媒體也都是用英文，還害羞地說無法用日文自我介紹，他說：「我英文也沒有很好，但還算能溝通，真的要好好學日文了。」

效力滋賀湖泊的游艾喆本季出賽27場，對橫濱曾拿下新高20分，目前有4場得分達雙位數，但近期表現下滑，場均繳出5.5分、3.5助攻、2.2籃板，他自評表現還是太過起伏，希望能更穩定，幫助目前只有2勝的球隊提振戰績。

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