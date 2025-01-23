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MLB》新賽季補強內野深度！小熊延攬前洋基資深工具人

2025/01/23 14:41

前洋基工具人柏提加盟小熊。（資料照，今日美國）前洋基工具人柏提加盟小熊。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）的消息指出，去年效力洋基的內野工具人柏提（Jon Berti）今與小熊簽下1年200萬美元的合約，包括130萬美元的激勵獎金。

今天美國時間22日，正好是柏提的35歲生日，在大聯盟已經歷7年賽季的他，先後效力藍鳥、馬林魚以及洋基3支球隊，總計出賽461場，敲出24發全壘打與126分打點，打擊三圍.259/.337/.366，標準化進攻指數（OPS+）92，曾在2022年以41次盜壘成功拿下盜壘王。

小熊總管霍金斯（Carter Hawkins）在美國時間上周六曾表示，球團仍在嘗試尋找能負擔內野多守位的球員，以增加板凳深度，「那些曾在大聯盟有過經驗的球員，給予了我們不同的選擇。」而柏提的到來正好驗證了霍金斯的話。

根據《MLBTR》的分析，史萬森（Dansby Swanson）大機率會鎖定在游擊位置，三壘手則交由去年在小聯盟與世界12強棒球賽打出優異表現的蕭（Matt Shaw），而目前正在養傷的二壘手霍納（Nico Hoerner）預計將在傷兵名單開季，因此可能會讓柏提接替二壘防區。

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