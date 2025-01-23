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MLB》佐佐木朗希面試給出「作業」 經紀人坦言收到其他隊抱怨

2025/01/23 15:26

佐佐木朗希（中）。（美聯社）佐佐木朗希（中）。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「令和怪物」佐佐木朗希在休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，最後決定加盟衛冕軍洛杉磯道奇，引起不少球團高層抱怨。佐佐木朗希的經紀人沃夫（Joel Wolfe）坦言，確實有收到其他球隊的一些抱怨聲。

佐佐木朗希去年宣布啟動入札程序後，傳出至少20支美職球隊有興趣，最後進入決選名單的有道奇、教士、藍鳥，但佐佐木朗希最後加盟道奇，雙方簽小聯盟約，簽約金650萬美元。

根據《ESPN》報導，道奇一直被視為是佐佐木朗希最有力的競爭球隊，讓許多人都認為這樣的組合是不可避免的，如今佐佐木朗希加入道奇後，讓球探們和球團高層都在私下抱怨，他們被拖進一個已經有預訂結果的過程。

其中，有一些人對佐佐木朗希最初會面的8支球隊，其要求所需完成的「作業」表示擔憂。佐佐木朗希要求各隊提出如何恢復他球速的想法，導致球隊提供專有資訊，最終卻沒有機會得到他。

沃夫今天受訪表示，否認佐佐木朗希與道奇有「密約」，「我努力對聯盟中所有球隊保持開放和透明的態度，我接聽每一通電話、回答每個問題，這可以追溯至（入札）流程開始之前。我想每支球隊都會告訴你，整個過程中，我都向他們每隊說明，為何他們獲得面試，為何他們沒有獲得面試，我盡力去做到這點。他只能選擇一支球隊。」

沃夫指出，佐佐木朗希與旗下球員、道奇日本強投山本由伸不同，「朗希是未完成品，與山本來（美國）的時候立場不同，有許多需要成長和學習的東西。」

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