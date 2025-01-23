「排球王子」高橋藍續約三得利 還獲邀與2025大阪世博會合作

去年日本V聯賽轉型成SV聯賽後，高橋藍（右）選擇回日本打球，並宣布加盟哥哥高橋壘（左）效力多年的三得利太陽鳥大阪。（圖擷取自@sun_SUNBIRDS 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本男排超人氣選手高橋藍，去年從義大利返回日本，加盟哥哥所在的SV聯賽隊伍「三得利太陽鳥大阪」（サントリーサンバーズ大阪），吸引大批球迷到場應援。昨（22）日三得利宣布，高橋藍確定與該隊再續約1年，同時將在今年擔任大阪世界博覽會的Special Supporter（スペシャルサポーター）。

綜合日媒報導，現年23歲、出生於京都的高橋藍，因擁有俊秀外貌與精湛球技，並在參加2020東京奧運、2024巴黎奧運等多個國際大賽後，在全球累積媲美演藝圈偶像的超高人氣，而被各界讚譽為「排球王子」。去年日本V聯賽轉型成SV聯賽後，高橋藍選擇回日本打球，並宣布加盟哥哥高橋壘效力多年的三得利太陽鳥大阪。

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報導指出，高橋藍去年加入三得利太陽鳥大阪後，以亮眼表現為隊伍貢獻良多，更在上月底的天皇杯皇后杯全日本排球錦標賽，與隊友一起奪下睽違14年的冠軍，賽後他還被評選為冠軍賽MVP。三得利本月22日召開記者會，確定高橋藍將在下一季與三得利續約，同時但任2025大阪世界博覽會（大阪世博會）的Special Supporter。

高橋藍則透露，他事前經過再三考慮後，最終才決繼續留下來，「我希望三得利成為世界上最好的球隊，有些事情是一個賽季無法經歷的，這會幫助我成長。」至於他得知自己收到大阪世界博覽會的特別邀請後，則笑回應說，「我自己對大阪世博會很感興趣，會繼續向全世界傳達大阪世博會和日本的魅力。」

另外，目前日本男排隊長石川佑希效力的義甲球隊佩魯賈（Sir Susa Vim Perugia），也於22日宣布已和三得利太陽鳥大阪簽署為期2年的合作夥伴協議，除了在球團營運、相關人才交流、主場比賽管理知識等項目進行合作，還會定時舉行「2隊表演賽」，預計今年10月6至7日，會在東京有名體育館舉辦第一場表演賽。

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