晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

「排球王子」高橋藍續約三得利 還獲邀與2025大阪世博會合作

2025/01/23 16:33

去年日本V聯賽轉型成SV聯賽後，高橋藍（右）選擇回日本打球，並宣布加盟哥哥高橋壘（左）效力多年的三得利太陽鳥大阪。（圖擷取自@sun_SUNBIRDS 社群平台「X」）去年日本V聯賽轉型成SV聯賽後，高橋藍（右）選擇回日本打球，並宣布加盟哥哥高橋壘（左）效力多年的三得利太陽鳥大阪。（圖擷取自@sun_SUNBIRDS 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本男排超人氣選手高橋藍，去年從義大利返回日本，加盟哥哥所在的SV聯賽隊伍「三得利太陽鳥大阪」（サントリーサンバーズ大阪），吸引大批球迷到場應援。昨（22）日三得利宣布，高橋藍確定與該隊再續約1年，同時將在今年擔任大阪世界博覽會的Special Supporter（スペシャルサポーター）。

綜合日媒報導，現年23歲、出生於京都的高橋藍，因擁有俊秀外貌與精湛球技，並在參加2020東京奧運、2024巴黎奧運等多個國際大賽後，在全球累積媲美演藝圈偶像的超高人氣，而被各界讚譽為「排球王子」。去年日本V聯賽轉型成SV聯賽後，高橋藍選擇回日本打球，並宣布加盟哥哥高橋壘效力多年的三得利太陽鳥大阪。

報導指出，高橋藍去年加入三得利太陽鳥大阪後，以亮眼表現為隊伍貢獻良多，更在上月底的天皇杯皇后杯全日本排球錦標賽，與隊友一起奪下睽違14年的冠軍，賽後他還被評選為冠軍賽MVP。三得利本月22日召開記者會，確定高橋藍將在下一季與三得利續約，同時但任2025大阪世界博覽會（大阪世博會）的Special Supporter。

高橋藍則透露，他事前經過再三考慮後，最終才決繼續留下來，「我希望三得利成為世界上最好的球隊，有些事情是一個賽季無法經歷的，這會幫助我成長。」至於他得知自己收到大阪世界博覽會的特別邀請後，則笑回應說，「我自己對大阪世博會很感興趣，會繼續向全世界傳達大阪世博會和日本的魅力。」

另外，目前日本男排隊長石川佑希效力的義甲球隊佩魯賈（Sir Susa Vim Perugia），也於22日宣布已和三得利太陽鳥大阪簽署為期2年的合作夥伴協議，除了在球團營運、相關人才交流、主場比賽管理知識等項目進行合作，還會定時舉行「2隊表演賽」，預計今年10月6至7日，會在東京有名體育館舉辦第一場表演賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中