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中職》味全龍公布32人啦啦隊名單 2位新成員加入！

2025/01/23 15:12

味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」。（味全龍提供）味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」。（味全龍提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕 味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」今公布2025年度全新陣容，新球季成員數量大舉擴編至32名，一躍成為中華職棒現今規模最大的啦啦隊。包括超人氣女神「林襄」、最強韓援「李多慧」等原有成員全數續約，再加上2名新加盟成員、4名練習生轉正及5名現役練習生，小龍女將以成軍後的最強陣容，在新球季賽場上再掀應援熱潮。

今年的擴編陣容中，最受關注的焦點即是兩位新加盟成員，Yuri（陳洛心）被譽為「地表最正啦啦隊」，擁有令人讚嘆的修長美腿與神級顏值，舞台演藝表現更是橫跨唱跳、戲劇與主持領域，全方位實力備受肯定。菲菲（李恩菲）則憑藉完美比例身材與韓團級舞蹈風采征服一眾粉絲，迷人回眸與淘氣親和個性，被粉絲封為「回眸女神」魅力難以抵擋。

新陣容的亮點還包括4名轉正練習生，各自均展現不同特色，「靜靜」為超高人氣直播主，甜美形象廣受粉絲喜愛，「柳柳」擁有20年舞蹈基礎，現為職籃啦啦隊成員實力非凡，「群群」以活潑可愛形象出名，曾是美食頻道人氣小廚助，「佩霓」來自幼教學歷背景，也是氣質清新的空靈系模特。

此外，在12強賽中爆紅的台日混血女神各務禮美奈，與瑄瑄、掌沛、貝拉、姵宸等5名練習生也將在新球季一同亮相。而曾為中職首名男性啦啦隊員的「小螞蟻」則將轉任親子MC，為家庭親子球迷帶來更豐富的進場體驗。

今年球季小龍女不僅陣容規模空前，服裝表現也令人為之一亮，正式成員將穿著兩款特別版型球衣登場，包含性感露腰的紅色假日短版球衣，與經典白色連身裙主場球衣。小龍女經紀「莉奈文創&莉奈享務所」也持續邀請國際知名服裝設計師申子芹，為新款「中式旗袍」制服操刀設計，並積極籌備團體單曲與MV作品發布，期待為小龍女打造全新女團風貌。

味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」。（味全龍提供）味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」。（味全龍提供）

味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」。（味全龍提供）味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」。（味全龍提供）

味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」。（味全龍提供）味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」。（味全龍提供）

味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」。（味全龍提供）味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」。（味全龍提供）

味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」。（味全龍提供）味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」。（味全龍提供）

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