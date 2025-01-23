TPBL》台灣體壇壯舉！雲豹要蓋自己的專屬球館還是「雙蛋」

TPBL桃園台啤永豐雲豹執行長張建偉今天拋出「3年大計畫」，要在桃園蓋台灣首見的「雙蛋」並力拚在2025年動工，希望能讓更多人看見台灣籃球。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL桃園台啤永豐雲豹執行長張建偉今天拋出「3年大計畫」，力拚在2025年動工，要在桃園蓋台灣首見的「雙蛋」，希望能讓更多人看見台灣籃球。

向來很會製造話題的張建偉，在去年也成功網羅NBA等級球星卡森斯，最終雲豹更拿下T1聯盟冠軍。

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雲豹今進行媒體年終餐敘，張建偉拋出「3年大計畫」，主要是雲豹先前跟台灣人壽承租桃園航空城計畫優先產業專用區土地基地，他們將獨資在蓋起首見的「雙蛋」，一個場館作為雲豹的主場，另一場館則是屬於可以開演場會的場地，另外也會設立飯店、商城。

張建偉表示，兩顆蛋完工後，雲豹也會推出一票多用的模式，喜歡籃球的球迷除了可以買票進場支持雲豹，也可以享有聽演唱會的折扣票價，聽演唱會的歌迷也能來看籃球，體驗不同的活動。

事實上，台灣目前無論職棒、職籃隊伍都沒有專屬場館，雲豹目前主場就是桃園巨蛋，同時還要跟PLG桃園領航猿共用，如今雲豹決定為台灣籃壇再度做出突破性改變。

張建偉開玩笑表示，接下來球隊就接給顏行書等人去管理，「我要開始當工頭了！」他期待「3年大計畫」能在今年拿到建照並開始動工，初步是先完成一顆蛋，至少就要花50、60億台幣，目前也有參考各國新的巨蛋，既然要做就要做到最好。

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